Kicken die Kinder in Berlin bald auf echten EM-Kunstrasen? Wenn die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland vorbei ist, steht viel ausgenutzter Kunstrasen zur Verfügung. Denn von Mitte Juni bis Mitte Juli soll es eine Fanmeile am Brandenburger Tor geben – auf etlichen Metern Kunstrasen, der im Anschluss entsorgt werden müsste oder weiterverwendet.

1,2 Millionen Euro kostet der Kunstrasen für die 24.000 Quadratmeter Fanmeile. Wo der Kunstrasen nach dem Turnier verlegt wird, ist derzeit noch nicht geklärt. „Die Planung zum operativen Umgang mit dem Rasen ist noch nicht abgeschlossen,“ heißt es seitens Senatsverwaltung.

Warum ihn nicht für die Bolzplätze im Kiez verwenden? Die Kinder könnten dann sagen, auf demselben Untergrund zu kicken wie ihre Idole Kylian Mbappé oder Toni Kroos. Die Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg sprechen sich allerdings gegen diese Recyclingmaßnahme aus.

Sie erachten es als ratsamer, Finanzmittel für die Sanierung der Bolzplätze zu erhalten und erachten es für ohnehin unökologisch, einen so großen Kunstrasenteppich zur EM auszurollen. Allerdings ist der Auftrag dafür schon raus.

