„Kiez war stark von Kfz-Verkehr belastet“ Tucholskystraße in Berlin-Mitte ist jetzt Fahrradstraße

Das Bezirksamt Mitte hat in der Tucholskystraße eine Fahrradstraße eingerichtet. Diese führt von der Torstraße bis zur Oranienburger Straße. Nur noch Anlieger dürfen mit dem Auto einfahren. Die gesamte Fahrbahnbreite gehört den Radlern. „Der Kiez rund um die Tucholskystraße war in der Vergangenheit stark vom Kfz-Verkehr belastet“, teilt Mittes Verkehrsstadträtin Almut Neumann (Grüne) mit.

Künftig soll der Durchgangsverkehr durch die Tucholskystraße unterbunden werden. Dazu habe das Straßen- und Grünflächenamt eine Diagonalsperre an der Kreuzung Tucholskystraße/Auguststraße eingebaut, heißt es. Autos würden so wieder zurück auf die Oranienburger Straße und Torstraße geleitet.

Laut Bezirksamt war die Kreuzungen in der Tucholskystraße einer der größten Unfallschwerpunkte im Nebenstraßennetz in Mitte. Dieser sei nun entschärft worden. Zusätzlich prüfe der Bezirk weitere verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Auguststraße und am Koppenplatz.

