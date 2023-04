„Klassische Shopping-Malls sind nicht zeitgemäß“ Ring-Center I in Berlin wird umgebaut

„Klassische Shopping-Malls sind nicht mehr zeitgemäß“, sagt Lars Krückeberg von „Graft“. Das Architektur-Büro will den Ring-Center I zu einem „lokalen Hotspot für Arbeit und Leben“ umbauen. Im Einkaufszentrum an der Frankfurter Allee in Friedrichshain an der Grenze zu Lichtenberg stehen immer mehr Flächen leer.