Koloniale Vergangenheit Welchen Namen bekommt der Nettelbeckplatz?

Über die Herkunft von Straßennamen beziehungsweise die Biografie der dahinter stehenden Namensgeber:innen machen sich die meisten Menschen wohl eher selten Gedanken. In Berlin weisen allerdings zahlreiche Straßennamen auf Vertreter von Kolonialismus, Sklaverei und Rassismus hin. Der Bezirk Mitte entschied deshalb 2020, einige dieser Straßen neu zu benennen, darunter Nachtigalplatz, Lüderitzstraße, Petersallee im Afrikanischen Viertel im Wedding und die Mohrenstraße in Mitte.

Jetzt will der Bezirk außerdem den Nettelbeckplatz im Wedding umbenennen: Der aktuelle Name geht auf Joachim Nettelbeck (1738-1824) zurück, der vor allem als Obersteuermann auf einem Sklavenschiff bekannt wurde. Jahrelang fuhr er mit dem Schiff entlang der afrikanischen Küste, um bereits versklavte Menschen dort gegen Waffen, Schießpulver, Tabak, Schnaps und Textilien einzutauschen. Dabei steckte er sich einiges von dem Gewinn in die eigene Tasche.

Im vergangenen Frühjahr hatten Anwohner:innen die Möglichkeit, auf der Beteiligungsplattform mein.berlin Ideen einzureichen. Vorgabe war, dass es den Straßennamen in Berlin noch nicht gibt, zudem sollen Namen von Frauen bevorzugt werden. Über 500 Vorschläge sind laut Bezirksamt eingegangen, darunter „Hilde-Levi-Platz“, „Hatun-Sürücü-Platz“ und „Harry-Hoffmann-Platz“ oder „Platz des Roten Wedding“ und „Schmetterlingsplatz“.

Am 15. Februar hat ein Beratungsgremium aus Anrainer:innen, lokalen Akteur:innen sowie Organisationen aus der Schwarzen Community damit begonnen, die Vorschläge zu sichten; insgesamt drei Treffen sind dafür vorgesehen. Im Rahmen des Tages der Nachbarschaft am Freitag, 31. Mai, sollen Nachbar:innen außerdem aktuelle Informationen über die Umbenennung erhalten.

