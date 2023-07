Konferenz „Brücke Berlin-Charkiw“ erfolgreich „Es liegt auch an uns, wie die Ukraine auf die Füße kommt“

Wie viele Menschen bei der Konferenz „Brücke Berlin-Charkiw“, die im Juli im Henry-Ford-Bau der Freien Universität stattfand, teilnahmen, ist schwer zu sagen. Im Hörsaal A hatten sich rund 60 Interessierte zum Gruppenfoto auf der Bühne eingefunden. Das Videobild aus dem Konferenzraum der Nationalen Karasin-Universität in Charkiw, es wurde an die Leinwand projiziert, zeigte weitere 30 Menschen – hinzukamen all jene, die die Kameras nicht erfassten oder von anderswo online zuhörten und mitredeten. Kurz: Es war voll auf der Brücke in die Steglitz-Zehlendorfer Partnerstadt Charkiw.