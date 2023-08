Kontrollen in Berliner Clubs Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg wollen Rauchverbot strenger durchsetzen

In Berliner Clubs sind derzeit ungewohnte Anweisungen zu hören. Wer raucht, wird gebeten, die Zigarette auszumachen. Das Barpersonal deutet auf Rauchverbotsschilder an der Wand, von denen jahrelang niemand bemerkt hatte, dass sie überhaupt da waren. Offiziell gilt das Rauchverbot in Berlin seit 2007, doch bisher wurde Rauchen meistens toleriert. Das ändert sich jetzt.

In letzter Zeit bekamen Clubs in Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg häufiger Besuch vom Ordnungsamt und der Polizei. Einige mussten Strafe zahlen, weil das Rauchverbot nicht eingehalten wurde, erzählen Mitarbeiter:innen.

Wieso plötzlich so streng? In einer Berghain-Telegram-Gruppe wurde bereits gemunkelt, die Kontrollen seien eine Maßnahme der neuen CDU-Regierung. Doch das stimmt nicht. Die grünen Bezirksstadträtinnen von Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg, Almut Neumann und Annika Gerold, wollen das Rauchverbot durchsetzen. „In den vergangenen Monaten gab es vermehrt Schwerpunktkontrollen der Ordnungsämter mit Amtshilfe der Polizei“, teilen sie in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Mit ihrem Anliegen haben sich die Stadträtinnen an die Clubcommission gewandt. Dieses Jahr habe es bereits mehrere Gespräche gegeben. Es bestehe Einigkeit, dass das Rauchverbot „ein wichtiges Anliegen für den Gesundheitsschutz“ sei und umgesetzt werden solle.

Clubcommission sieht Kontrollen kritisch

Das bestätigt auch der Vorsitzende der Clubcommission und Geschäftsführer des SchwuZ, Marcel Weber. Bereits während der Corona-Pandemie seien viele Lüftungsanlagen in Clubs verbessert worden. Noch gebe es Handlungs- und Gesprächsbedarf. Die Kontrollen sieht er aber kritisch. „Wir sind überzeugt davon, dass eine sicherere Umgebung geschaffen werden kann, ohne dass externe Eingriffe oder polizeiliche Maßnahmen erforderlich sind.“

Lesen Sie mehr aus Berlins Bezirken – in unseren Bezirksnewslettern vom Tagesspiegel, die schon auf knapp 280.000 Abos kommen. Darin bündeln wir Kiez-Nachrichten, berichten aus dem Rathaus, nennen Tipps und Termine. Die Bezirksnewsletter gibt es für jeden Bezirk, einmal pro Woche, unter tagesspiegel.de/bezirke. Und hier einige der Themen, die Sie im aktuellen Newsletter für Mitte finden:

Altstadt-Aktivist über Berlins Mitte: „Im jetzigen Zustand hat der Stadtkern viele Unzulänglichkeiten“

„Eine Wohnung ist kein Aktienpaket“: Räumungsklage gegen Mieter:innen in der Habersaathstraße abgewiesen

Die U2 fährt ab Montag am Alexanderplatz wieder durch

Schutz vor Hitze: Bezirk will dieses Jahr 5000 m² Betonflächen entsiegeln

Passant entdeckt Toten im Schillerpark

Tipps: Offenes Dach mit Späti-Party in Wedding und Sommerfest am Kulturforum

Streit nach Kreisliga-Fußballspiel eskaliert

Hitler-Büste bei Ausgrabungen in Mitte gefunden

Wenn Sie Anregungen, Kritik oder gern auch Lob zu unserer Bezirksberichterstattung loswerden wollen, schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.