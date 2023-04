Tagesspiegel Plus Konzerte in Berliner Künstlerhof : Warum ein Hobbymusiker die Reihe „Spätsünder“ gründete – und was der Name ihm bedeutet

Rainer Mohr wurde Konzertveranstalter, obwohl er daran nichts verdient. Im Charlottenburger Künstlerhof Alt-Lietzow 12 lässt er Musiker drinnen und draußen auftreten.