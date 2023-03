Lehrerin, drei Kinder, alleinerziehend Berliner Bezirkspolitikerin kritisiert mangelnde Unterstützung

Anne Thiel-Klein hört auf. Sie ist Lehrerin, Fachseminarleiterin und alleinerziehend mit drei Kindern – jedenfalls alle zwei Wochen. Und mit etwas Pech fällt die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung von Marzahn-Hellersdorf genau in die Kinder-Woche. „Dann bin ich an drei Abenden in der Woche unterwegs.“ Denn: Thiel-Klein, Anfang 30, ist seit 2021 Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bezirksparlament des Berliner Bezirks. Auch nach der Wiederholungswahl vom Februar könnte sie weitermachen. Doch sie schafft es nicht mehr – und ist zurückgetreten.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden