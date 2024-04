Lehrermangel in Berlin Zu wenige wollen nach Marzahn-Hellersdorf

In ganz Berlin fehlen rund 1500 Lehrerinnen und Lehrer, doch vor allem in Randbezirken wie Marzahn-Hellersdorf ist die Situation besonders prekär: An einigen Schulen gibt es bereits seit Monaten Notstundenpläne oder sogar Homeschooling; an einer Grundschule ist nur jede fünfte Stelle mit einer ausgebildeten Lehrkraft besetzt. Rund 480 Vollzeitstellen im Bezirk sind vakant.