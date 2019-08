Unsere Leute-Newsletter aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Christian Hönicke war wieder im Bezirk PANKOW unterwegs:

Leise-Park in Prenzlauer Berg: Bezirksamt verteidigt Hundeverbot

Pankow hat als erster Bezirk einen Mobilitätsbeauftragten: Was genau plant er?

CDU sieht Berliner Bildungskrise in Pankow "unterm Brennglas"

Nach Verbot durch Bezirksamt: BVV will Feste in Parks wieder erlauben

Fahrradstraße I: Ossietzkystraße soll im Spätherbst umgebaut werden

Fahrradstraße II: Bezirksamt präsentiert Pläne für Stargarder Straße

Atelierschwund: Bürgermeister sieht kaum noch Räume für Kunst

Corinna von Bodisco schreibt aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG:

Bestandsaufnahme Schulplatzdefizit 2020/21

Das Hermann-Hesse-Gymnasium nach der Sanierung – ein Besuch

Warum Geschichtenforscherin Beata Gontarczyk-Krampe vom Kreuzberged-Blog aus Kreuzberg wegzieht - und wo hin

"SOS Landwehrkanal" rettet vertrocknete Bäume mit Gießaktion

Kreuzberger und Neuköllner Mietaktivisten bilden den Chor zur Spielzeiteröffnung im Hebbel am Ufer

Zug der Liebe zieht durch Xhain

Und aus STEGLITZ-ZEHLENDORF meldet sich Boris Buchholz, unser Mann im Südwesten:

Egal ob alt, krank, einsam oder schlecht in der Schule: Nachbarn helfen Nachbarn

Die Zukunft der Gefangenen-Barracken in Lichterfelde-Süd: Bauherr, Bürger und Behörden treffen sich

Haushalt 2020/21: Mehr Geld für Schulstationen und freie Jugendarbeit

Kirchengemeinde kündigt dem Kinderhaus Schönow den Mietvertrag: Die von Eltern getragene Kita mit 19 Plätzen gibt es seit 50 Jahren

Bürger-Dialog: Das Amt lädt zur Diskussion um die Zukunft rund um Schlachtensee und Krumme Lanke

Teltow hält Höfe: Die Bewohner der Altstadt öffnen ihre Grundstücke für Sie

Nach 45 Jahren wieder fällig: Das Schloss auf der Pfaueninsel wird bis 2024 grundsaniert

Steglitz-Zehlendorf ist keine Insel: Vortrag zu Industrie 4.0, künstlicher Intelligenz und das Internet der Dinge

Laufen oder rollen Sie beim Berlin-Marathon Ende September mit? Teilnehmer aus dem Südwesten gesucht

