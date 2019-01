Aus PANKOW berichtet Christian Hönicke, seine Themen unter anderem: +++ Neues Viertel am Mauerpark und die Folgen für die Nachbarschaft +++ Angst vor Lärm in der Wackenbergstraße: Bezirksamt soll Verkehrskonzept erstellen +++ Straßenbahnlinie M1: Bezirk kämpft gegen Takt-Ausdünnung +++ CDU will Spielplatzbetrieb teilprivatisieren +++ Verwaltungsvorgang Zebrastreifen +++ Vorschlag: Rundlokschuppen als Busbahnhof am „Pankower Tor“ +++

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG berichtet Corinna von Bodisco, ihre Themen unter anderem: +++ „Wir haben sehr vielen Leuten Hoffnung gegeben“: Alexander Kaltenborn über die Mietergemeinschaft „Kotti & Co“ +++ Bitte schön, danke schön: ganz ohne Knigge ins Jahr 2019 starten +++ Countdown zur Rekommunalisierung der Karl-Marx-Allee: Wie viele Mieterinnen unterschreiben? +++

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF berichtet Boris Buchholz, seine Themen unter anderem: +++ Er war (auch) ein Nachbar aus dem Südwesten: Der Autor Edgar Hilsenrath ist tot +++ Neujahrsgrüße aus Lichterfelde-Ost: Umgestaltung des Kranoldplatzes längst überfällig +++ Nach rechten Angriffen: Bürgermeisterin und Bezirkselternausschuss stärken Fichtenberg-Gymnasium den Rücken +++ Sanierung der Königsberger Straße könnte 2020 beginnen +++

