Wie immer schreibt Cay Dobberke unseren Newsletter aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF, diesmal unter anderem mit folgenden Themen: +++ So lief am Donnerstagabend die letzte Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung in diesem Jahr +++ Streit um Hochhausprojekte am Ku'damm und am Adenauerplatz+++ Baumfällungen für freie Sicht im Lietzenseepark (gefällt auch nicht jedem) +++ Weihnachtliche Konzerte und Märkte (zur Beruhigung der Gemüter) +++ Wir verlosen Theaterkarten +++ Fußballer bewirten Obdachlose +++

