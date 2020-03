Unsere Newsletter aus allen zwölf Berliner Bezirken, die es inzwischen auf rund 185.000 Abonnements bringen, können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Jeder Bezirk ist einmal in der Woche dran, mittwochs kommen unsere Newsletter aus Mitte, Neukölln und Reinickendorf. Hier einige Themen im Überblick.

Madlen Haarbach meldet sich aus NEUKÖLLN zum Beispiel mit diesen Themen:

Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte und Pankow haben es bereits getan. Nun ruft Neukölln als nächster Berliner Bezirk den Klimanotstand aus. Wie es dazu kam und was das bedeutet, beschreibt unsere Autorin im aktuellen Newsletter - das wichtige Thema Klimaschutz droht ja ansonsten derzeit etwas aus den Schlagzeilen verdrängt zu werden. Weitere Newsletter-Themen diesmal unter anderem:

Coronavirus: Stand der Dinge im Bezirk Neukölln - und wichtige Informationen

AfD-Verordneter Christian Blank weist Neonazi-Verbindungen zurück +++

Intransparenz, Vertrauensverlust, "feindliche Übernahme" - weiter heftige Kritik an neuer Führung der ehemaligen Werkstatt der Kulturen

Neues "Neuköllner Modell" soll Rahmenbedingungen für sozialverträglichen Wohnungsbau regeln

Tagesspiegel-Recherche goes Neuköllner Oper: Ultimative Enteignungsoper fragt, wem Berlin gehört

Aus REINICKENDORF schreibt Gerd Appenzeller, unter anderem über Folgendes:

Coronavirus-infizierter Reinickendorfer löste Großaktion des Gesundheitsamtes aus

Waldseeviertel: Kampf gegen Verkehrslärm beschäftigt jetzt die BVV - alleine sechs Anwohneranfragen spiegeln den Konflikt

Wohin mit dem Altglas in Fronau? Wenn Senat und Bezirksamt streiten

Sanierung der U 6: Parkverbot auf der ganzen Berliner Straße?

SPD freut sich: Neues Jugendzentrum für Tegel

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss zum Beispiel über:

Das Coronavirus und die Folgen - Anlaufstellen in Mitte und weitere Informationen

Autofreie Friedrichstraße: Einige Gewerbetreibende verärgert über sechsmonatige Sperrung für KfZ

Erstes Berliner Theatertreffen mit Frauenquote: Interview mit Festivalleiterin Yvonne Büdenhölzer

Ein Kino auf Wanderschaft: Die Initiative „Kino für Moabit“ zeigt Filme in Cafés, Kneipen und Läden

