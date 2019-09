Unsere Newsletter aus allen zwölf Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Jeder Bezirk ist einmal in der Woche dran, heute kommen unsere Newsletter, wie immer mittwochs, aus Mitte, Neukölln und Reinickendorf. Hier einige Themen im Überblick.

Aus REINICKENDORF schreibt Gerd Appenzeller unter anderem über Folgendes:

Wie viel Dreck fließt in den Tegeler See?

691,2 Millionen Euro – das Reinickendorfer Budget für 2020

Schulprojekt: Wildblumenwiesen mit Samen aus dem Weltall

Herthastadion auf dem TXL-Gelände? So etwas wird tatsächlich geprüft!

Strandbad Tegel: Endlich gibt es eine Ausschreibung für Nutzungskonzepte

Elf Bezirke legen Radwegeplanung für neue App offen – Reinickendorf aber nicht

VfB Hermsdorf stolz auf seinen Trainer Abdulrahman Kasem

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss zum Beispiel über:

Ein Schlafplatz für obdachlose Frauen: Notunterkunft „Marie“ eröffnet

Nachbarschaft: Wie ein Familienvater nach dem Unfall in der Invalidenstraße für Tempo 30 kämpft

Tipp: Offene Ateliers in der Gerichtshöfen Wedding

Schafe wohnen jetzt auf dem Hansaplatz

Flash-Mob für weniger Müll im Soldiner Kiez

Madlen Haarbach meldet sich aus NEUKÖLLN unter anderem mit diesen Themen:

Mehr Bildung, mehr Soziales und mehr Klimaschutz: Bezirkshaushalt für 2020/21 verabschiedet

Gesundheitsstadtrat Liecke fordert mobile Drogenkonsumräume - und einen Zaun um die Hasenheide

Kommt der Karstadt-Neubau doch? In Neukölln sind die Meinungen gespalten

Gegenvorschlag von Anwohner*innen für Umgestaltung des Weigandufers

Wie viele Wohnungen in Neukölln neu gebaut wurden

