Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG berichtet wieder Robert Klages, hier einige seiner Themen:

Eis-Essen gegen Nazis und Albträume aus blauem Eis

Das Schloss Friedrichsfelde im Tierpark wurde teilweise aus den Einnahmen von Menschenhandel errichtet

Tipps bei Hitze: Ab in die Tauchtürme oder einen Plattenbau-Pool bauen

"Wir haben gemerkt, dass wir etwas wert sind": "Erzähl-Café öffnet, Anwohner*innen können über DDR-Zeit sprechen

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Simone Jacobius diesmal unter anderem über Folgendes:

Radler-Ärgernissen auf der Spur

Auszeichnung für Susanne Reumschüssel vom Industriesalon

New School in Treptow droht das Aus

Nächste S-Bahnsperrung droht

Last call: Blick über die Stadtgrenze zum BER

Graffitiverschmiertes Denkmal wird zum Aufreger

Auf den Feuerwachen wird es brenzlig

Fledermäusen auf der Spur

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren Email-Adressen Sie in den Newslettern finden.