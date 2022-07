Licht aus, Spot an?! So könnte das Motto bald am Schloss in Charlottenburg, an der Gedächtniskirche und anderen öffentlichen Gebäuden lauten. Denn Berlins Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) hat angekündigt, viele Sehenswürdigkeiten nachts nicht mehr anzustrahlen, um den Stromverbrauch "angesichts des Krieges gegen die Ukraine und der energiepolitischen Drohungen Russlands" zu senken. Andererseits planen die Veranstalter des Festival of Lights weiterhin, Wahrzeichen, Monumente, Gebäude und Plätze vom 7. bis zum 16. Oktober künstlerisch zu illuminieren. Passt das zusammen? Und was ist mit dem Funkturm? Dazu gibt es viele News. Die Streichliste, die Argumente der Veranstalter, die Ausnahmen der Messegesellschaft - wir berichten darüber am Freitag im aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Charlottenburg-Wilmersdorf, den Sie jetzt kostenlos bestellen können unter tagesspiegel.de/bezirke.

Doch das ist längst nicht alles, worüber Berlins City-West-Experte Cay Dobberke in seiner aktuellen Newsletter-Ausgabe berichtet. Mehr als 265.000 Abos haben unsere Newsletter übrigens schon stadtweit. Darin finden Sie - kompakt und kostenlos, einmal gebündelt pro Woche - exklusive Bezirksnachrichten, viele Termine, Links und persönliche Tipps. Suchen Sie sich "Ihren" Bezirke gerne hier aus!

Und jetzt zu den weiteren Themen aus Charlottenburg-Wilmersdorf, die Sie im aktuellen Bezirksnewsletter finden.

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke

Neue Nachbarschaftsinitiative in Westend

in Westend Warum viele Läden am Rüdesheimer Platz leer stehen

leer stehen Baustart für Fahrradroute

für Fahrradroute Was wird aus den einstigen Tennisplätzen am Ku'damm?

am Ku'damm? Kiezkamera : Mini-Bücherschrank ersetzt zerstörte "Stutti Box"

: Mini-Bücherschrank ersetzt zerstörte "Stutti Box" Machen Sie mit bei unseren Freiwilligentagen!

bei unseren Freiwilligentagen! Kulturtipps für die Ferienzeit

In unseren Newslettern vom Tagesspiegel können Sie auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren.

Mehr zum Thema Kriminalität in den Berliner Bezirken So sicher lebt es sich in den Spandauer Kiezen

Schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.