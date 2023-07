Lokalpolitik im Netz Nur zwei Berliner Rathäuser bieten keinen Livestream

Rathäuser und Digitalisierung - ein zähes Berliner Thema: Während andere zum Mond fliegen und sogar Steuererklärungen unfallfrei ausfüllen können, scheitert man im Rathaus von Berlin-Spandau immer noch daran, eine Videokamera im Rathaussaal aufzustellen.

10 von 12 Berliner Bezirken übertragen die Sitzungen der Bezirksverordnetenversammlung im Netz – nur Spandau und Steglitz-Zehlendorf nicht. Das ergab eine Umfrage von Tommy Tabor, AfD, im Berliner Abgeordnetenhaus. Das Thema beschäftigt die Lokalpolitik schon lange: Bereits unter dem Spandauer Ex-Stadtrat Andreas Otti, AfD, war das Projekt 2020 gescheitert, weil immer irgendwas gegen den Livestream im Rathaus sprach: Kohle, Technik, sensible Sorgen.

Der jetzige Spandauer Bürgermeister Frank Bewig, CDU, gilt allerdings als Befürworter eines Livestreams, die Spandauer Grünen sind’s sowieso und ein Hexenwerk ist so ein Livestream offensichtlich auch nicht: So sieht’s beispielsweise in Marzahn-Hellersdorf aus, so auf dem Youtube-Kanal vom Rathaus Neukölln, hier der Rathaus-Channel Treptow-Köpenick oder hier der YouTube-Kanal vom Rathaus Reinickendorf. Die letzte BVV aus Reinickendorf wurde 600 Mal angeschaut. Zeit, dass Spandau den „On“-Schalter findet.

Blick von der Südtribüne in den Rathaussaal von Spandau. © André Görke

Die BVV ist grob übersetzt eine Art Lokalparlament und kümmert sich um konkrete Themen in der Nachbarschaft. Die 55 Bezirksverordneten werden gewählt, üben aber - anders als Abgeordnete - diese politische Tätigkeit in ihrer Freizeit nach Feierabend im Ehrenamt aus. Viele haben normale Jobs als Lehrerinnen, Polizisten, Maklerinnen, Banker.

Im Rathaus Spandau findet einmal im Monat die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) des Bezirks statt. © André Görke

Interessierte Zuschauer können zwar nicht digital, aber live im Rathaus Spandau dabei sein: Es gibt zwei Tribünen mit 100 Sitzplätzen. Die Cafeteria ist am BVV-Abend stets geöffnet. So eine BVV dauert bis zu sechs Stunden, von 17 bis kurz vor 23 Uhr. Die nächste findet an diesem Mittwoch statt.

Lesen Sie mehr aus Berlins Bezirken - in unseren Bezirksnewslettern vom Tagesspiegel, die schon auf knapp 280.000 Abos kommen. Darin bündeln wir Kiez-Nachrichten, berichten aus dem Rathaus, nennen Tipps und Termine. Die Bezirksnewsletter gibt es für jeden Bezirk, einmal pro Woche, unter tagesspiegel.de/bezirke. Und hier einige der Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter finden.

Neuer Name für Rathausplatz : Spandau erinnert an Bürgermeister-Legende

: Spandau erinnert an Bürgermeister-Legende Geburtstagsparty, schlechte Sprüche, stille Schulen: 1 Jahr Jüdisches Theaterschiff

Angriff auf Mahnmal in der Altstadt - „mit Gehwegplatte“

- „mit Gehwegplatte“ Letzte BVV vor den Ferien: Freybrücke, Golfplätze, Havelradweg

10 von 12 Rathäusern zeigen BVV-Livestreams - Spandau nicht

- Spandau nicht Uber jetzt auch in Staaken

jetzt auch in Staaken Lahme BVG: Wo fehlen Busspuren ?

? Breitehorn : Was passiert am zwei Kilometer langen Havelstrand?

: Was passiert am zwei Kilometer langen Havelstrand? Baustart bei Karls Erdbeerhof : 4000 Betten an der B5

: 4000 Betten an der B5 Parkplatz am S-Bahnhof Stresow : Ist da jemand?

: Ist da jemand? Wasserschutzpolizei: schnelle Boote, schneller Preisanstieg

schnelle Boote, schneller Preisanstieg „Urbanes Dorf“ : 1800 Wohnungen in Hakenfelde

: 1800 Wohnungen in Hakenfelde Hakenfelde: Wann kommt der sichere Schulweg für 400 Kinder?

für 400 Kinder? Dorfplatz Gatow : die wunderschöne Geschichte hinter dem neuen Gemeindehaus

: die wunderschöne Geschichte hinter dem neuen Gemeindehaus Regenbogenfahne vorm Rathaus

vorm Rathaus 50 Jahre Staaken-Center

Hertha-Fanclub-Turnier in Wilhelmstadt

in Wilhelmstadt Blasorchester in der Freilichtbühne

in der Freilichtbühne „Nach dem Gottesdienst“: Pfarrer geht mit Kladows Kirche baden

Wölfe am Glienicker See: Was Potsdam und der Senat sagen

....und noch mehr aus Spandau lesen Sie im Tagesspiegel-Bezirksnewsletter tagesspiegel.de/leute