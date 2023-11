Marode Infrastruktur Berliner Bezirk kämpft um Neue Mitte Tempelhof

Wie lange wird die Zentralbibliothek des Bezirks in der Tempelhofer Götzstraße noch durchhalten? Der Betonbau ist hochgradig sanierungsbedürftig. Stadtentwicklungsstadträtin Eva Majewski (CDU) hat bei der vorigen Sitzung der BVV Mitte Oktober in ihrer Antwort auf eine Große Anfrage der Linken all die Mängel aufgezählt: marode Grundleitungen, die nicht mehr instandgesetzt werden können, Probleme bei den Toiletten, ein schlechter energetischer Standard, eine undichte Dachhaut, die immer wieder zu Wasserschäden führt. Majewski: "Es ist zu erwarten, dass kurz- bis mittelfristig erhebliche Sanierungen erforderlich sind, um den Gebäudebetrieb weiterhin sicherzustellen."