Masterplan für die Berliner Mitte Wann kommt die Fußgängerzone am Hackeschen Markt?

Die Idee, am Hackeschen Markt in Mitte eine Fußgängerzone einzurichten, kam bei vielen gut an. Das grün geführte Bezirksamt Mitte will die autofreie Zone, und auch die CDU fand daran Gefallen. Sowohl der Regierende Bürgermeister Kai Wegner als auch die scheidende Verkehrssenatorin Manja Schreiner hatten sich positiv dazu geäußert. Doch wie steht es um die Pläne?

Dass am Hackeschen Markt eine Fußgängerzone entstehen soll, war vor etwas mehr als einem Jahr in der BVV Mitte beschlossen worden. Doch der Bezirk kann das nicht alleine entscheiden. Da es sich um eine Hauptverkehrsstraße handelt, ist die Senatsverwaltung für Verkehr zuständig, und dort tüftelt man momentan noch an Größerem. Zunächst soll ein Verkehrskonzept für das große Areal zwischen der Torstraße im Norden bis zum Mehringplatz im Süden und vom Leipziger Platz bis zum Alexanderplatz erarbeitet werden.

In einer Befragung, die der Senat bis Ende Januar durchgeführt hatte, konnten Bürger online Vorschläge zur Verbesserung des Straßenraums in Mitte abgegeben und bewerten. Am beliebtesten war eine Fußgängerzone am Hackeschen Markt. Als Grund nannten viele die zu engen Gehwege, auf denen es regelmäßig zu Gedränge komme.

Den Grünen geht es zu langsam

Wann und ob die Fußgängerzone eingerichtet wird, ist trotzdem unsicher. Die Senatsverwaltung verweist auf das laufende Masterplanverfahren. Man wolle erst ein Verkehrskonzept für die Berliner Mitte erarbeiten und dann über konkrete Maßnahmen entscheiden. „Dem weiteren Verlauf des Masterplanverfahrens kann ich nicht vorgreifen“, sagte Pressesprecher Andreas Kurtz dem Tagesspiegel. Dieses soll bis 2026 abgeschlossen sein.

Den Grünen in Mitte ist das Tempo zu langsam. „Als der Antrag in der BVV beschlossen wurde, dachte ich eigentlich, jetzt könnte es ganz schnell gehen“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion in Mitte, Hendrik Böckermann, dem Tagesspiegel. Zumal auch aus der CDU Zustimmung geäußert worden war. Bis jetzt gebe es aber keine Zusammenarbeit zwischen Senat und Bezirk.

Das hatte auch die ehemalige Verkehrsstadträtin Almut Neumann (Grüne) dem Tagesspiegel in ihren letzten Tagen im Amt bestätigt. Im Gegensatz zur wirtschaftlich schwächelnden Friedrichstraße, die 2020 testweise für Autos gesperrt worden war, halte sie den Ort für sehr geeignet. „Da könnte man, glaube ich, viele Menschen mitnehmen und vom Konzept der Fußgängerzone, das es ja in ganz vielen deutschen Städten gibt, überzeugen“, sagte Neumann.