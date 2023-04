Medizin für alle Berliner ohne Gesundheitskarte „Es sind eigentlich staatliche Aufgaben, die wir übernehmen“

Frau Skarabis-Querfeld, im März wurden Ihnen für Ihr ehrenamtliches Engagement das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Wie wichtig ist Ihnen diese Ehrung?

Über die Ehrung habe ich mich natürlich unglaublich gefreut. Es ist eine wirklich schöne Anerkennung, nicht nur für mich, sondern auch für unser gesamtes Team. Wir haben so viele Jahre so hart gearbeitet, aber hatten trotz vieler offizieller Kontakte und Netzwerkarbeit oft das Gefühl, dass wir eher im Verborgenen arbeiten. Als ehrenamtlicher Verein sind wir nicht so etabliert wie die großen Träger. Es ist schön, dass unsere Arbeit jetzt auch von staatlichen Stellen gesehen und gewürdigt wird.