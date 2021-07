Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen rund 250.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Wie weiter am Weißen See? Menschenmassen, ein Toter, Verletzte, Vandalismus: Sperrt der Bezirk Pankow nun die wilden Strände seines beliebtesten Sees? Bürgermeister Sören Benn widerspricht - und erklärt den Zaun-Plan im Pankow-Newsletter. Eins ist klar: 1,50 Meter Maschendraht reichen nicht, um unbefugtes Betreten dauerhaft zu unterbinden. Außerdem geht es um diese Themen:

Neue Details zur Schönhauser-Allee-Brücke: Trotz Abriss soll es nun doch keine jahrelange Vollsperrung geben – wir haben alle Details

Die Berliner Allee soll sicherer werden, doch nichts passiert. Woran liegt das? Ein lokales Bündnis wirft den Parteien nun "Wahlkampf auf Kosten Weißensees" vor

Nach kurzfristiger Kita-Schließung in Pankow: Alle Kinder "haben Plätze in anderen Kitas gefunden", teilt der Betreiber mit

Künftig wird auf der A114 wohl Tempo 100 statt 80 gefahren – doch besseren Lärmschutz für Anwohner wird es wohl nicht geben

Innovativ und dezentral: Kunsthochschule Weißensee stellt Werke in Ausstellungen vor

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Neu im Bezirk: die Kiezhausmeister

Methfesselstraße I: Kreuzberger Wein wird doch nicht in "01001011" umbenannt – hier erfahren sie warum nicht und wie es dazu kam

Methfesselstraße II: Eltern der "Kita am Park" fordern Baustopp und Beteiligung zur Causa Ausweichcontainer

Bienen beziehen ihr neues Zuhause auf der Frieda-Süd beim Bauhütte Kreuzberg e.V.

Fischsterben im Landwehrkanal

Bürgerbeteiligung zur Radbahn U1 an der Skalitzer Straße gestartet

Was halten Sie von einer Newsletter-Sonderausgabe Friedrichshain?

Gemüse-Döner-Tipp

Kunstraum Vierte Welt feiert zehnjähriges Bestehen

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Carlotta Cölln:

Studentendorf Schlachtensee: Demokratie und Wohnkonzept

Fahrrad-Guerilla: Streit um Parkplätze und Fahrradwege

Bahnhöfe im Berliner Süden: neuer S-Bahnhalt Kamenzer Damm

Gabenzaun für Obdachlose – der Sozialzaun in der Schloßstraße ist wieder da

Ein Relief-Fries für die Marienkirche: Geschichte bis in die Ewigkeit anschauen

Verkehr in der Leo-Baeck-Straße: Wie steht es um das LKW-Verbot?

Schlechter Zustand von Straßen: Wie steht es um Baumaßnahmen in der Königsberger Straße?

Berliner Ruder-Club feiert Erfolge bei bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften

Hongkong in Steglitz-Zehlendorf: In 80 Tagen um die Welt mit Paul Sonderegger

Berlins Gesichter: Ausstellung zur deutsch-jüdischen Fotografin Gerty Simon

Gorillas & Co.– So kommt das Essen zu uns

