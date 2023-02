Mehr Grün an 32 Standorten Friedrichshain-Kreuzberg will mehr Bäume pflanzen

Der Bezirk will mehr Straßenbäume pflanzen. Insgesamt sollen an 32 Standorten Bäume in die Erde kommen. Kostenpunkt: 400.000 Euro. „Bei der Gestaltung einer klimaresilienten Stadt spielen Stadtbäume eine sehr wichtige Rolle. Sie spenden Schatten, liefern Sauerstoff, kühlen die Umgebung und bieten Tieren einen Lebensraum“, erklärt Umweltstadträtin Annika Gerold (Grüne).

Das Problem dabei: Die zunehmend heißen und trockenen Sommer setzen den Bäumen zu. Von allen Straßenbäumen, die in den letzten 20 Jahren im Bezirk gepflanzt wurden, haben 25 Prozent nicht überlebt. Und es ist nicht damit zu rechnen, dass die Sommer wieder kühler und feuchter werden.

Bisheriges Vorgehen habe sich als „nicht nachhaltig erwiesen“

In einem Pilotprojekt testet das Straßen- und Grünflächenamt deswegen, wie Baumstandorte klimaresilient eingerichtet werden können - denn „das bisherige Vorgehen der Pflanzungen hat sich im Angesicht der zunehmenden Hitzesommer als nicht nachhaltig erwiesen“, heißt es vom Bezirksamt. Wichtig ist es bei der Auswahl von Standorten, dass die Wurzeln der Bäume dort ausreichend Platz haben, sie in Dürrezeiten ausreichend bewässert werden können und Wasserhaltestoffe im Boden zu finden sind.

Im Bezirk kommt die dichte Bebauung erschwerend hinzu: So tauchten bei einer ersten Testpflanzung in der Hagelberger Straße im Januar dieses Jahres zahlreiche Schwierigkeiten auf: Beim Ausheben der Pflanzgrube waren in verschiedenen Tiefen zahlreiche Leitungen im Weg, „umfangreiche Tiefbauexpertise“ sei notwendig, um solche Pflanzgruben einzurichten, heißt es vom Bezirk.

Aktuell prüft das Bezirksamt Standorte für die Baumpflanzungen. Einer wird der Mittelstreifen der Yorckstraße sein. © Corinna von Bodisco/Tagesspiegel

Nun werden erstmal Standorte geprüft, an denen einfacher gepflanzt werden kann - und kurzfristiger, nämlich noch in diesem Frühjahr. Unter anderem sollen Bäume auf dem Mittelstreifen der Yorckstraße gepflanzt werden.

Zur Startseite