Mehr Grün für Berlin-Mitte Im Herbst werden 155 neue Bäume im Bezirk gepflanzt

Der Bezirk Mitte bekommt nach dem Sommer 155 neue Bäume. Im Rahmen der Stadtbaumkampagne Herbst 2023 sind gerade die Vergabeunterlagen veröffentlicht worden. Wir haben da mal reingeschaut.

Die meisten neuen Bäume gibt es demnach für Wedding: 111 Exemplare insgesamt sollen in dem dicht besiedelten Stadtteil für bessere Luft, Schatten und Abkühlung in den Straßen sorgen - etwa am Nordufer, wo fünf Bäume gepflanzt werden, oder in der Sprengelstraße, wo sich die Anwohnenden über sieben Bäume freuen dürfen. Tiergarten bekommt 19 neue Bäume, in Mitte soll es 14 geben. Hier bringen vier Bäumchen etwas mehr Grün in die Voßstraße, inmitten der Steinwüste am Potsdamer Platz; in der Körnerstraße sollen sieben neue Bäume Schatten spenden. Am wenigsten bekommt Moabit ab – dort werden insgesamt zwölf neue Bäume gepflanzt.

Angesichts von Dürresommern braucht es klimaresiliente Bäume

Angesichts von drohenden Dürresommern, aber auch Wetterereignissen wie Trockenheit, Starkregen und harten Frösten wurden vor allem klimaresiliente Bäume ausgewählt. Das sind beispielsweise der Feld-Ahorn, die Zerr-Eiche, Hopfenbuche, amerikanische Esche oder der Südliche Zürgelbaum.

Finanziert werden die Bäume auch durch Spenden. Jeder und jede kann das Pflanzen eines neuen Stadtbaums mit einer Einzel- oder Sammelspende unterstützen. Beispielsweise können sich Familien oder Hausgemeinschaften, aber auch Vereine oder Unternehmen zusammentun, um die erforderlichen 500 Euro zusammenzubekommen. Dafür gibt es einen Baum nach Wahl. Den Rest steuert der Senat aus Landesmitteln bei. Mehr zur Stadtbaumkampagne lesen Sie hier.

Dieser Text stammt aus dem aktuellen Bezirksnewsletter für Mitte. Sie wollen mehr aus dem Bezirk lesen? Patricia Wolf schreibt in dieser Woche auch über diese Themen:

