Teuere Apartments statt Kulturhof Abriss von Berliner Künstler-Refugium lässt sich nicht mehr verhindern

Eine braune Fassade, hinter der sich viele kleine Apartments einander reihen: Was in der Koloniestraße 10 in Wedding entstehen soll, lässt sich bereits in der Nachbarschaft beobachten. Eine Hausnummer weiter steht der „Campus Viva Berlin II“. So heißt das Haus, das 38 Apartments in den Größen 19 bis 56 Quadratmeter beherbergt – die Kaltmiete beträgt mindestens 495 Euro.