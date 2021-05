Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit rund 248.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Aus jedem Bezirk gibt es stets Zahlen, Nachrichten und Hintergründe zur Coronakrise sowie viele weitere Themen, hier ein aktueller Überblick:

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen:

Vor dem Landesparteitag der AfD im Osten Berlins formiert sich Protest. Linke Gruppen, verschiedene Parteien und das Bündnis für Demokratie und Toleranz Marzahn-Hellersdorf planen Kundgebungen und Infostände rund um den Veranstaltungsort - eine Wiese in Biesdorf, die eigentlich eine Schulvorhaltefläche ist und vom Land an die Partei vermietet wurde. An den kommenden beiden Wochenenden, 5. und 6. sowie 12. und 13. Juni, will die Berliner AfD dort in einem "Festzelt" ihre Kandidierenden für Bundestag und Abgeordnetenhaus nominieren. Das Bündnis will dagegen einen "Demokratiepavillon" aufstellen, um zu informieren. Der Protest soll auch lautstark sein: In der Nähe des AfD-Zeltes soll eine Bühne für Live-Musik stehen. Morgens ist eine Fahrraddemo geplant. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Nicht erschienen und nicht abgesagt: Tausende Termine bei Bürgerämtern verfallen

"Tsunami-Wellenbrecher-Anlage": Energische Debatte um Steinufer am Biesdorfer Baggersee

Planungen am Naumburger Ring: Infoveranstaltung zum Grundschul-Neubau

Alice-Salomon-Hochschule stellt Studienmöglichkeiten vor

Treffpunkt am Teehäuschen: Wieder Führungen durch den Schlosspark Biesdorf

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

"Meine Tipps": Museumschefin der Zitadelle nennt ihre persönlichen Top3 im Newsletter

Die ersten CDU-Wahlplakate stehen schon von Gatow bis Staaken: "Wir dürfen das, weil..." Die ganze Begründung gibt's im Newsletter

Pssst, die brüten gerade! Newsletter-Besuch bei der berühmten Schwanfamilie von Haselhorst

Freibad Staaken-West öffnet, Bäderbetriebe nennen im Newsletter ersten Termin

Grüne finden Touri-Film nicht gut, Stadtrat kontert

Millionen-Projekt Scharfe Lanke: "Unser Umbau beginnt" - Stadtrat Frank Bewig nennt Details im Newsletter

160 Polizei-Wohnungen im Falkenhagener Feld: die Details

Neues 200-PS-Boot der Wasserschutzpolizei: Nach Newsletter-Bericht jetzt auch Thema im Abgeordnetenhaus

400.000-Euro-Projekt: Alle Infos zu den Flutlichtern auf 5 Sportplätzen nur im Newsletter

Jugendtheaterwerkstadt JTW stellt im Newsletter die neue Altstadt-Bühne vor

Klempner parkt vor Kita, einige Fahrradfahrer ärgern sich: Jetzt spricht der Stadtrat im Newsletter

Spandaus bekanntester Pfarrer schreibt an Newsletter: "Ihr habt unsere Kirche St. Nikolai vergessen"

Wo steht eigentlich Spandaus ältester Baum? Eine Spurensuche mit dem Newsletter

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Das Projekt Umparken: Eine Familie berichtet von ihren Erfahrungen ohne eigenes Auto

Nachtbürgermeister und "Nachtlichter"-Kiezstreifen als Gewaltprävention: Ein Rundgang durch den Regenbogenkiez

Zukunft des Gasmeters: Der Bezirksamt befasst sich mit dem Bebauungsplan für den Euref-Campus

Corona-Impfung für Wahlhelfer: Jetzt springen die Freiwilligen wieder ab

Verkehrsplanung in Tempelhof: Parkraumbewirtschaftung und Gartenstadt

Ein buntes Gesamtkunstwerk demnächst in der Zwitschermaschine: Eine fünfköpfige Künstlergruppe macht "Volkstata"

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.