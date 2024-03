Mögliche Abwahl von Berliner AfD-Stadtrat So begründen die Fraktionen ihren Antrag

In der Berliner Bezirkspolitik hat Bernd Geschanowski (56) einen einsamen Posten inne: Er ist der einzige Stadtrat in den zwölf Bezirken, der Parteimitglied der AfD ist. Zwar hat die rechtspopulistische Partei rein rechnerisch auch in anderen Bezirken Anspruch auf einen Stadtratsposten.