Musik- und Stadtgeschichte Ein Buch über das Beat Studio und die „Berliner Schule“

Klaus Schulze, Tangerine Dream, Manuel Göttsching … das sind international bekannte große Namen aus der Berliner Musikszene, Pioniere des elektronischen Krautrock, der nicht zuletzt die Grundlagen für Techno schuf.

Bernd Kistenmacher, selbst ein Protagonist dieser „Berliner Schule“, hat vor zweieinhalb Jahren in der Pfalzburger Straße in Wilmersdorf, am Gebäude der heutigen Nelson-Mandela-Schule, eine Erinnerungstafel anbringen lassen für das einst dort beheimatete Beat Studio, später: Electronic Beat Studio, in dem die ganze Geschichte begann.

Mit dem Buch „Ferne Ziele. Geschichten über die Berliner Schule für elektronische Musik“ hat Kistenmacher jetzt eine groß angelegte Oral History jener stilprägenden Jahre auf der Insel West-Berlin herausgebracht.

Darin zu Wort kommen neben vielen mehr der Avantgarde-Komponist Thomas Kessler, der das Electronic Beat Studio 1968 gründete, Manuel Göttsching, der im Dezember 2022 verstorbene Gitarren- und Synthesizer-Pionier, oder Michael Hoenig, der zum erfolgreichen Filmmusiker wurde.

Dazu gibt es in dem großformatigen Werk jede Menge Bilder, Zeitungsartikel und sonstige Memorabilia. Sowie natürlich Autobiografisches über Kistenmacher selbst, den gebürtigen Berliner, der damit auch immer Stadtgeschichte erzählt. Das Buch ist in Kistenmachers eigenem Verlag „Edition Mahlstrom“ erschienen und hier zu haben.

