Altes Brauereigelände in Prenzlauer Berg Richtfest für Neubauten auf dem Bötzow-Areal

Um das Jahr 1900 gab es mit der Bötzowbrauerei, gegründet 1864 von Julius Bötzow, eine der beliebtesten und größten Brauereien Berlins – mit einem riesigen Biergarten, in dem sich 6000 Besucher am frisch gezapften Bier laben konnten. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Brauerei zerstört und lag viele Jahre brach.

Auf dem 24.000 Quadratmeter umfassenden, denkmalgeschützten Areal an der Prenzlauer Allee wird es auch künftig wieder einen Biergarten geben, wenn auch in deutlich kleinerer Dimension. Doch das ist noch längst nicht alles, was derzeit dort im Werden begriffen ist.

So sah das Brauereigelände einst aus. Der Biergarten bot 6000 Gästen Platz. © promo

Auf dem Gelände in unmittelbarer Nachbarschaft zur Backfabrik wurde am Mittwoch Richtfest für zwei Neubauten gefeiert - mit 300 Gästen und reichlich Politprominenz.

Die vom Büro des britischen Architekten David Chipperfield, einem Meister der Verbindung von Historischem und Moderne, behutsam restaurierten Gebäude der ehemaligen Brauerei bekommen damit neue Nachbarn: Die beiden Bürohäuser mit insgesamt 700 Quadratmeter Fläche, auf dem Foto in der Bildmitte, sind in nur einjähriger Bauzeit entstanden und spiegeln den industriellen Charakter des historischen Ensembles. Zwei weitere Gebäude (links und rechts im Bild ganz oben) sind noch in Planung.

Auch ein Wohngebäude könnte kommen

Die alte städtebauliche Idee der Verbindung von Arbeit und Vergnügen soll in dem Projekt aufgegriffen werden: Neben den beiden Neubauten wird später eventuell auch ein Wohngebäude geplant. Den Besuch im Biergarten kann man sich körperlich erarbeiten: So zieht ein Fitnessstudio der Kette „John Reed“ auf 3000 Quadratmetern dort ein, wo einst das Bier gekühlt wurde. Ab Mitte September kann dort trainiert werden.

600 Außenplätze soll der Biergarten künftig bieten.

Die Übergabe beider Neubauten an die Mieter ist für Ende 2024 geplant. Der von einer terrassenförmig angelegten Gartenlandschaft umgebene Biergarten mit 600 Außen- und 150 Innenplätzen soll dagegen schon im nächsten Sommer eröffnen.

Die behutsam erneuerten historischen Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei. © Ferdinand Dyck

Das „Auf Bötzow“ benannte Areal gehört Ottobock, einem der weltgrößten Unternehmen für Medizintechnik. Die Hauptstadtniederlassung von Ottobock war 2018 von ihrem bisherigen Berliner Sitz unweit des Potsdamer Platzes an die Prenzlauer Allee gezogen.

Im Frühjahr 2019 wurden dann die Büros im Herzstück des Areals in Besitz genommen. Seitdem forschen in den aufwendig restaurierten Gemäuern, in denen braunroter Backstein, Stahl und Sichtbeton dominieren, die Ingenieure des Unternehmens in loftiger Atmosphäre an der Zukunft der Orthopädietechnik.

Investor Hans-Georg Näder, dessen Großvater das Unternehmen 1919 in Kreuzberg gegründet hatte, erwarb 2012 das Gelände. Näder hatte damals den Zuschlag bekommen, nachdem die ursprünglichen Pläne des vorigen Besitzers, auf dem Gelände eine Shoppingmall zu errichten, auf Eis gelegt worden waren.

