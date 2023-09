Bezirksbürgermeister über die Ziele bis 2026 „Ich bin ständig Lobbyist für Spandau“

Stempel drauf, Unterschrift drunter: Der neue 816-Mio.-Haushalt von Berlin-Spandau ist beschlossene Sache. Bürgermeister und Finanzstadtrat Frank Bewig, CDU, ist nach den Verhandlungsrunden happy und gibt im Gespräch mit dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel einen Ausblick auf die Zeit nach den Sommerferien. Vor knapp sechs Monaten hat er den Job angetreten.

„Das Wichtigste in den nächsten 3,5 Jahren klingt unsexy, ist aber entscheidend: Stellenaufbau. Wenn wir etwas in Spandau vorantreiben wollen, brauchen wir Leute. Gutes und ausreichendes Personal ist das Fundament“, sagte Bewig.

Der Bezirk könne eine Menge Klima-Fördergelder erwarten und habe in der Vergangenheit „immer wieder Engpässe bei der schnellen Bearbeitung“ gehabt. Da benötige die Verwaltung „deutlich Verstärkung“. „Wir als Bezirksamt schaffen jetzt weitere Stellen: im Facility-Management, beim Ordnungsamt, in der IT, auch eine neue Social-Media-Stelle …“ Neu ist aber auch was anderes im Rathaus.

Als Frank Bewig Bürgermeister wurde, kam auch Berlins Regierender Kai Wegner ins Rathaus Spandau. © André Görke

„Wir experimentieren mit einer Pilotgruppe ‚New Work im Rathaus Spandau‘“, so Bewig zum Spandau-Newsletter. Was das konkret heißt? „Weniger starre Schreibtisch-Ecken, mehr Raum für Kreativität. Da kann zum Beispiel auch mal ein Kicker oder ein Sofa im Büro stehen, wo man mal lockerer ins Gespräch kommt und nachdenken kann. Ich habe zum Beispiel selbst keinen klassischen Schreibtisch mit Telefon, Computerbildschirm und Bürostuhl. Ich setze mich mit Laptop auf meine Couch, diskutiere dort auch mit Kolleginnen und Kollegen.“

Das Rathaus muss attraktiver werden als Arbeitgeber. Aktuell arbeiten rund 2000 Menschen für die Verwaltung im 250.000-Leute-Bezirk.

Das Rathaus am BVG-Knoten ist das Zentrum des Bezirks. © André Görke

Über seine neue Rolle als Bürgermeister sagt Bewig: „Ich mag diesen Posten, ich will nicht rüber ins Land, es ist wirklich eine Ehre und macht Spaß – mit den Grünen in unserer Schwarz-Grünen Zählgemeinschaft, die Zusammenarbeit mit der FDP und auch mit der Tierschutzpartei sowie mit der SPD in der BVV. Das Klima im Bezirksamt finde ich wirklich angenehm und vertrauensvoll.“ Den Haushalt hat die Kenia-Koalition von CDU, Grüne und FDP präsentiert.

Wer sich im Rathaus bei den Parteien umhört, hat in den letzten Jahren eine andere Tonalität vernommen: Früher war da viel mehr Häme und Missgunst.

Kenia in Spandau: Wer jubelt und wer nicht jubelt „Das ist der grünste Haushalt, den Spandau je gesehen hat“, sagte Dara Kossok-Spieß, Fraktionschefin der Grünen, nach der Unterschrift. „Dass wir noch ein wenig den Spandauer Sport stärken konnten, freut mich natürlich“, ergänzte FDP-Chef Matthias Unger. CDU-Fraktionschef Arndt Meißner bilanzierte: „Das ist der erste schwarz-grün-gelbe Haushalt für Spandau. Auch die Vorschläge anderer Fraktionen konnten berücksichtigt werden, sodass am Ende nur AfD und Linke gegen den Haushalt stimmten.“ Ina Bitroff und Carsten Tuchen, SPD, meinten: „Wir konnten mithilfe des Senats Lücken schließen, die uns entscheidend am Herzen lagen.“ Lars Leschewitz, Linke, sah das Bemühen, fürchtet aber eine finanzielle Schieflage („keine solide Haushaltspolitik“). Seine Forderung geht gen Innenstadt: „Das Land muss die Bezirke so ausstatten, dass diese ihre Aufgaben wahrnehmen können.“ 2025 soll der Haushalt auf 834 Mio. klettern. Die Fraktionsspitzen von CDU, Grüne und FDP (ganz rechts). Frank Bewig hält den Haushalt in die Kamera. © CDU

„Ich musste aber lernen, dass am Ende vieles auf den Bürgermeister zurückfällt, auch wenn das gar nicht mein Arbeitsbereich ist. Das habe ich etwas unterschätzt“, so Bewig. „Aber ich habe zumindest den Vorteil, dass ich all die Jahre als Stadtrat – ob Bauen oder Soziales, ob Schule, Sport, Kultur oder Gesundheit … – sehr viele Vorgänge und Kolleginnen und Kollegen kenne.“ Und dann: „Ich bin ständig Lobbyist, also oberster Werber für Bezirksinteressen.“ Denn er hat noch einen Extra-Job.

Der Bürgermeister mischt im Rat der Bürgermeister ganz vorne mit. „Ich bin neuer Sprecher aller Berliner Bezirksbürgermeisterinnen und Bürgermeister. Wir als CDU stellen vier Bürgermeister in den Bezirken, die SPD zwei, die Grünen sechs, aber wir haben 29 Bezirksamtsmitglieder, deshalb koordiniere und vertrete ich die Interessen der Bezirke vor dem Land.“

So soll das Neubauviertel aussehen. Links hinten sind die Arcaden zu sehen. Der Rathausturm befindet sich rechts hinter dem 80-Meter-Turm. © Spandauer Ufer

Seine persönlichen Ziele neben Marktplatz, Personalaufbau und Co.? Bewig blickt auf die Brache der alten Post zwischen Arcaden und Havel, wo seit einer Ewigkeit ein Hochhausviertel geplant ist. Das 300-Mio-Projekt „Spandauer Ufer“ stand immer wieder auf der Kippe, sollte längst starten. Jetzt sagt Bewig: „Ich habe viele Jahre daran mitgearbeitet, dass es am ‚Spandauer Ufer‘ endlich losgehen kann: Ich hatte auf 2023 gehofft, jetzt bin ich guter Hoffnung, dass es mit dem Baustart 2024 klappt“, so Bewig. Und natürlich: „Ein Quantensprung wäre der Start für die U7-Verlängerung.“ Neulich wurde die Grundlagenuntersuchung gestartet.

Auch auf eine Reise nach Israel hat ihn der Spandau-Newsletter angesprochen, schließlich ist die seit 1968 bestehende Partnerschaft zur Küstenstadt Ashdod eingeschlafen. Bürgermeister-Besuche liegen lange zurück. Dieses Jahr steht eine runde Zahl an: 55 Jahre Partnerschaft. „Dass die Städtepartnerschaft mit Ashdod in Israel wieder mit Leben gefüllt werden muss, sehe ich auch“, sagt Bewig: „Eine Reise nach Israel als Spandauer Bürgermeister ist eines der Ziele – vielleicht ja sogar gemeinsam mit Kai Wegner, wenn er mal als Regierender Bürgermeister Berlins nach Israel reist.“

