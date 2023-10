Neuer Club im Berliner Westen Wer steckt hinter der „Zita“-Bar in der Zitadelle?

Berlin-Spandau hat einen neuen Club, nicht im Ratskeller, der hat ja Asbest, sondern: in der Zitadelle – den „Zita“-Club. Dort befand sich mehr als 40 Jahre die „Zitadellen-Wirtschaft“ mit verstaubter Mittelalter-Folklore.

Der Clubchef heißt André Krüger und arbeitet bei „Channel Music“. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben der gastronomische Betreiber von Berliner Kulturgrößen: vom Huxleys Neue Welt an der Hasenheide, vom wiedereröffneten Metropol am Nollendorfplatz, vom Quasimodo unterm Theater des Westens sowie vom Citadel Music Festival in Spandau.

Seit Herbst 2023 gehört zum Kosmos auch der „Zita“-Club, über den jetzt der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel in seiner aktuellen Ausgabe berichtet. Darin spricht der Chef über den Club, was Spandau fehlt, über Musik und seinen Lieblingsort. Und kennen Sie noch das „Jet Power“?