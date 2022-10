Neuer Kieztreff am Berliner Lietzensee Altes Parkwächterhaus soll saniert werden

Zum sozio-kulturellen Nachbarschaftszentrum mit eigenem Café möchten Charlottenburger Anwohnende das Parkwächterhaus im Lietzenseepark machen. Die Sanierung des 96 Jahre alten Baudenkmals soll im kommenden Frühjahr beginnen und die Wiedereröffnung ein Jahr später folgen.

Die Berliner Lottostiftung fördert das Projekt mit 1,2 Millionen Euro. Carsten Knobloch und Katja Baumeister-Frenzel vom Verein „ParkHaus Lietzensee“ und der Architekt Heinrich Rauschning (im Bild v.l.n.r.) freuen sich über Fortschritte – beklagen aber auch langwierige Antragsverfahren und machen sich Sorgen wegen Kostensteigerungen.

Den ganzen Text lesen Sie am Freitag im Newsletter aus der City West. Unsere Newsletter aus den Berliner Bezirken wurden berlinweit inzwischen rund 268.000 Mal abonniert. Am Freitag erscheint die neue Ausgabe für Charlottenburg-Wilmersdorf. Unsere Newsletter aus den Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Am Freitag berichtet Cay Dobberke in seinem Newsletter für die CITY WEST unter anderem über diese Themen:

Wo wird Energie gespart – und wo wird sie verschwendet? Nennen Sie uns Beispiele aus dem Bezirk!

Wie ein Nachtclubbesitzer lebte und starb: Autorin schreibt Roman über wahren Mordfall in ihrer Nachbarschaft

Monate nach dem Großbrand sind Teile des Grunewalds noch immer gesperrt

Teufelsberg und Naturschutzzentrum Ökowerk sollen besser erreichbar werden

Hoffnung für Schmargendorf: Hauseigentümer plant Ersatz für Postbank nach deren Schließung im nächsten Jahr

Charity-Aktion mit Cartoons von Til Mette

Sportamt sucht Pächter für Service-Angebote im Eisstadion Wilmersdorf

Übrigens können Sie in all unseren bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.

Zur Startseite