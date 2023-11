Tagesspiegel Plus Neuköllner Kinder in Not : Diese Kita wollte Jubiläum feiern - und muss jetzt ausziehen

Die deutsch-französische Kita „Kitaquarium“ protestiert gegen die Mietkündigung. Es gibt viele Gerüchte und Widersprüche. Hier reden Eltern, Bezirk und Vermieter.