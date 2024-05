Niemand schützt die „Schutzbereiche“ Müssen Berliner Kinder mit Cannabis-Rauch an Spielplätzen, Kitas und Schulen leben?

Cannabis-Wolken an Spielplätzen, Kitas und Schulen – damit werden Berliner Kinder und Jugendliche wohl leben müssen. Bisher ist in Berlin noch keine Behörde damit beauftragt worden, das Kiff-Verbot rund um Kindereinrichtungen zu kontrollieren und durchzusetzen. Das Ordnungsamt des Bezirks Pankow sieht sich aus Personalmangel prinzipiell auch nicht dazu in der Lage, sollte es dazu auserwählt werden. Das erklärte die für das Ordnungsamt zuständige Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU).

Seit dem 1. April ist der Cannabis-Konsum in Deutschland prinzipiell erlaubt – allerdings mit Einschränkungen. Auf Spielplätzen und in Einrichtungen wie Kitas und Schulen etwa würden „alle Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes“ für Cannabis genauso gelten wie für Alkohol und Nikotin, teilte Anders-Granitzki auf der vergangenen Bezirksverordnetenversammlung mit. Der Suchtmittelkonsum in allen Kinder- und Jugendeinrichtungen und den dazugehörigen Diensten sei also „selbstverständlich nicht erlaubt“.

Weil der Cannabis-Rauch sich in der Luft verbreitet und ihn Unbeteiligte auch passiv konsumieren können, gilt zudem ein Bannkreis. Der Schutzbereich beträgt 100 Meter („in Sichtweite“) von Kinder- und Jugend-Einrichtungen sowie und öffentlich zugänglichen Sportstätten – dort darf nicht gekifft werden.

Die Frage ist nun, wie das in der Metropolen-Praxis durchgesetzt werden soll. Da zeichnete Anders-Granitzki ein nebliges Bild. Demnach ist bisher noch nicht einmal klar, wer diese Schutzbereiche überhaupt kontrollieren soll. Im Cannabisgesetz würden zwar „eine Reihe neuer Aufgaben“ geschildert, aber bis auf wenige Ausnahmen „keine Zuständigkeiten zum Vollzug“ benannt, so die Stadträtin. „Beispielsweise ist nicht klar definiert, welche Behörden künftig für die Verfolgung und Ahndung der vielen Ordnungswidrigkeiten verantwortlich sein sollen.“ Die Umsetzung des Vollzugs werde „im Wesentlichen den Ländern übertragen“.

Die Zuständigkeiten zur Umsetzung des Cannabisgesetzes seien auch mehr als einen Monat nach Inkrafttreten „im Land Berlin bislang noch nicht festgelegt worden“, räumte die Stadträtin auf Tagesspiegel-Nachfrage nun ein. Der Senat habe noch keine entsprechende Rechtsverordnung erlassen. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist daher nicht absehbar, ob und in welchem Umfang die Wahrnehmung der vielen neuen Aufgaben zukünftig in die Zuständigkeit der Bezirke fallen.“

Allerdings dam… äh, dämpft Anders-Granitzki jetzt schon die Erwartungen, ihre Außendienstler würden Kinder und Jugendlich vor dem Hanfdampf wirksam schützen können. Nach ihrer Auffassung „fällt die Wahrnehmung der Aufgaben im Wesentlichen in die Zuständigkeit der Polizei sowie in den für Jugend- und Gesundheitsschutz zuständigen Behörden“.

Im Ordnungsamt gebe es dafür derzeit nicht genügend Personal. Sollten die Bezirke für zuständig erklärt werden, müsse der Senat dafür „auskömmliche Sach- und Personalmittel“ zur Verfügung stellen, forderte die Stadträtin, um süffisant anzufügen: „Bisher hat mich noch kein neues Personal ereilt.“

Und wie sollten Eltern, Personal oder Kinder reagieren, wenn sie in ihrem Schutzbereich mit Kiffschwaden belästigt werden? „Wenn diese Schutzbereiche nicht eingehalten werden, handelt es sich um Ordnungswidrigkeiten“, so die Stadträtin. Grundsätzlich kann dafür eine Geldbuße bis zu 30.000 Euro fällig werden. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung auch auf eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Tommy Tabor mit.

Unerlaubtes Kiffen in einer Schutzzone von Minderjährigen könne „jederzeit gegenüber der Polizei oder dem Ordnungsamt zur Anzeige gebracht werden“, so die Stadträtin. Auch die Gesundheitsverwaltung empfiehlt diese Vorgehensweise.

Eine spätere Ahndung der Wolkenverursacher schützt die Kinder allerdings nicht präventiv – und dürfte im diffusen Großstadtalltag auch nicht wirklich praktikabel sein. Minderjährige in Pankow werden sich wohl vielmehr an den berauschenden Rauch um sie herum gewöhnen müssen. Die Gesundheitsverwaltung rät allen Betroffenen, lieber nicht aufbrausend zu werden, sondern erstmal tief einzuatmen: „Bürgerinnen und Bürger sollten sich ruhig und besonnen verhalten und Konfrontationen und Eskalationen vermeiden.“

