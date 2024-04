Ob Schlager, Beatles oder Abba Der Berliner Südwesten sucht den singenden Oldie-Super-Star 60+

Wer noch einmal auf die große Bühne will, hat jetzt die Chance: Am 8. Juni wird die beste Sängerin oder der beste Sänger jenseits der 60 Lenze gekürt. Initiator des Senioren-Song-Contests ist Norbert „Norbi“ Wohlan, gemeinsam mit Cindy Berger zog er einst als „Cindy und Bert“ (Foto) über die Bühnen der Republik. Zusammen mit seiner ehemaligen Sanges-Partnerin und der Schlager- und Chansonsängerin Regina Thoss in der Jury sucht er nach den beeindruckendsten Vokalartisten des Südwestens.