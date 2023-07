Osteuropa-Büro der Freien Universität Berlin „Wir bauen jetzt in andere Länder Brücken“

Bis März 2022 arbeitete er in Moskau, doch nach dem Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die gesamte Ukraine schloss die Freie Universität Berlin ihr Verbindungsbüro Osteuropa in der russischen Hauptstadt. Tobias Stüdemann, sozusagen der FU-Botschafter in der Region, zog mit seinen Akten, mit Familie und zwei Katzen nach Tiflis, die Hauptstadt Georgiens, um. Vor kurzem nahm er an der Konferenz „Brücke Berlin-Charkiw“ im Henry-Ford-Bau teil.