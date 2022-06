SC Siemensstadt: Parkplätze kosten ab jetzt. Auch diese Sportnews vom SC Siemensstadt ist interessant: Spandaus größter Sportverein (über 6000 Leute) führt Parkgebühren ein vor dem Sportgelände mit dem großen Schwimmbad. Ab 1. Juni betreibt Contipark den Parkplatz, meldet der Klub um Matthias Brauner. Der Grund u.a. Langzeitparker und Nicht-Sportgäste, die alles blockieren. Doch es gibt auch weitere Gründe.

„Natürlich wollen wir unsere Mitglieder und Kunden auffordern, mit anderen Fortbewegungsmitteln als dem Auto zum Sporttreiben zu kommen. Die Wohnraumbebauungsdichte in unserem Umfeld nimmt gerade rasant zu, immer mehr Menschen können zu Fuß oder mit dem Rad zu uns kommen. Diesen Umwelt-Gedanken wollen wir auch bewusst stärken. Dazu werden wir zeitnah auch die Infrastruktur z.B. zum Abstellen von Fahrrädern verbessern.“ Sportnutzer zahlen kein Vermögen: Die ersten zwei Stunden kosten 1 Euro. scs-berlin.de/parkplatznutzung-ab-juni-2022

[Allee Top-News zur Siemensbahn und dem neuen 600-Mio-Campus: hier im Tagesspiegel]

Livestream: Spandau ehrt die besten Sportlerinnen und Sportler. „Nach zwei Jahren Pandemie feiert die traditionelle Spandauer Sportlerehrung in diesem Jahr endlich ihr Comeback im gewohnt festlichen Ambiente der Zitadelle“, meldet Sportstadtrat Frank Bewig, CDU. Fast 190 Titelträgerinnen und Titelträger des Jahres 2021 werden in der ‚Alten Kaserne‘ (das ist das hintere Quergebäude im Zitadellenhof) erwartet, die mindestens Berliner Meister geworden sind. Los geht es am Mittwoch, 17 Uhr, und mit dabei ist auch Bezirksbürgermeisterin Carola Brückner, SPD. Prima: Die Veranstaltung wird als Livestream übertragen – hier gibt es den Youtube-Link.

Endlich frisches Geld für den Sportplatz Kladow. Der ist ein übler Sanierungsfall, sogar die Schließung drohte - denn an den Werbebanden ist der Kunstrasen extrem wellig. Verletzungsgefahr hoch drei! Jetzt gibt es endlich einen konkreten Rettungsplan: Kosten, Fördergeld, Zeitpläne und Notmaßnahme für die Sommerferien 2022 - die Infos vom Sportstadtrat und aus dem Landeshaushalt lesen Sie jetzt hier im Tagesspiegel.

Skatepark Siemensstadt: Es gibt viel Geld für die neue Skater- und BMX-Piste in Siemensstadt - doch wo soll die eigentlich genau hin? Die Kosten, der mögliche Standort, die Kritik des Baustadtrats: Das alles lesen Sie im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel - jetzt unter leute.tagesspiegel.de.

In Siemensstadt soll ein Skatepark entstehen - nur wo? Foto: pa/dpa

Raserkontrolle vor der Schule. Hier eine super Notiz von der Leichtathletik-Abteilung des TSV Spandau 1860 um Thorsten Hanf (3200 Mitglieder). Der Verein hat nicht nur 24 Sportarten im Angebot, sondern auch clevere Ideen. „Wie macht man Spandaus Kindern und Jugendlichen nach den langen Corona-Einschränkungen wieder Lust auf Bewegung? Auf diese Frage hat der TSV 1860 eine überzeugende Antwort: ‚Speedy Spandales'“, in Anlehnung an Speedy Gonzales, der schnellsten Maus in Mexiko. Dabei handelt es sich um 30-Meter-Sprints, deren Zeit mittels Lichtschranke gemessen wird.“ Und wie läuft’s? „Die Rückmeldungen der Spandauer Schulen sind so zahlreich, dass es nicht möglich sein wird, alle Schulen noch vor den Sommerferien mit den Lichtschranken zu besuchen“, erzählt Sport- und Schulstadtrat Frank Bewig, CDU, und besucht diese Woche die Grundschule am Eichenwald in Hakenfelde (Chefin Sabine Dargel, 420 Kids). Ob der Ex-Basketballer und Tennisspieler wohl schneller als die Kids ist? – tsv-spandau-1860.de

Ruder-Benefizregatta gegen Krebs. Am 16. und 17. Juli organisieren der Ruder-Club Tegel und die Ruder-Union Arkona (Chef René Wilmes, der Klub hat sein Vereinsheim an der Scharfen Lanke) zwei Top-Veranstaltungen: erst den Bundesliga-Renntag auf dem Tegeler See und tags darauf die Benefiz-Regatta „Rudern gegen Krebs“.

Spandau hat mehr als 200 Vereine mit über 40.000 Sportlerinnen und Sportler - und die allermeisten sind Wassersportvereine. Foto: pa/dpa

Run of Spirit im Johannesstift. Pfingsten, 6. Juni, findet im Johannesstift der „Run of Spirit“ statt. Was das noch mal ist? Es gibt verschiedene Disziplinen wie etwa die 5- oder 10-km-Distanz, Walking, barrierearme Läufe für Rollstuhlnutzende, Jugend- und Kinderläufe. Die Strecke führt über das Gelände und teilweise durch den angrenzenden Spandauer Forst. Motto in diesem Jahr: „Machen Sie am Pfingstmontag einen Bogen um unsere Kirche.“ Wer mitlaufen will: www.run-of-spirit.de

Auch die Wasserballerinnen der Wasserfreunde Spandau stehen im Endspiel und freuen sich über Fans. Im ersten Finalspiel wurde Bayer 08 Uerdingen besiegt, weiter geht es am Sonnabend, 4. Juni, um 15 Uhr in der Berliner Schwimmhalle in Schöneberg. Es gilt die Best-of-Three-Regel. Ein drittes Finale würde am Sonntag, 5. Juni, stattfinden.

Handball: VfV-Frauen gewinnen sensationell den Berliner Pokal. Der Nachtrag muss noch sein: Was war das für eine Party auf der Tribüne – mit Applaus, grünen Trikots, viel Singsang und sogar Spandau-Flaggen. Unten tanzten die Frauen des VfV Spandau über den Hallenboden und lagen sich in den Armen. Spandaus beste Handballerinnen sind letztens erst Meister der Oberliga geworden (reicht von der Ostseeküste bis zum Spreewald). Und jetzt haben sie auch noch den Berliner Landespokal im Finale gewonnen. In der Halle an der Glockenturmstraße besiegte der VfV den höherklassigen Berliner TSC 27:26. Hier ein tolles Mini-Video und hier Fotos vom großen Spandauer Fanblock: „Double-Sieger, Double-Sieger, hej, hej!“. Die Handball-Abteilung im Netz: vfv-handball.de

Und hier einige der Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter von mir finden.

Pfingsten, Ferien, Abi-Prüfungen: Spandaus DLRG-Chefin spricht über Saisonstart und fehlendes Personal, warnt vor dem naiven Baden in der kalten Havel - und trauert um einen der verdientesten Lebensretter der DLRG in Spandau

- 25-Mio-Baustelle: Neue Skizze von Berlins Wasserball-Arena, Details zum Kita-Abriss, zum Lärmschutz und zum Riesen-Molch

- Schwimmbad Spandau-Süd: So viel kostet die Sauna-Sanierung

- 300 Meter Ärger am Glienicker See: Update zum fiesen Kopfsteinpflaster in Kladow

- "180.000 Euro einfach weg": Frust am maroden Forsthaus Gatow

- Millionen für den Sportplatz Kladow - und eine Notreparatur

- Ein neuer Skatepark für Siemensstadt - nur wo?

- Dauerdebatte um BVG-Busspur: Neue Infos zu Pollern auf der Heerstraße

- Bürgerinitiative in Sorge vor Elterntaxis - und der Neubau der Grundschule in Staaken verschiebt sich

- 10 Mini-Geschichten über Spandau und die Ärzte zum Konzert in der Zitadelle

- 25 Jahre Puppentheater in der Zitadelle

- Fotokunst am Flugplatz Gatow

- Blindenführung in der Zitadelle, Kulturtipp aus dem Historischen Keller

- Westernstadt Haselhorst öffnet wieder

- Tiefwerder: Leser fotografiert Wasserbüffel - und viele Tipps zum Langen Tag der Stadtnatur

- Viel Kiezsport: Run of Spirit im Johannesstift, tolle Schul-Aktion vom TSV 1860 Spandau

