Party und Comedy im Gewächshaus Diese Berliner Gärtnerei bietet mehr als nur Grünzeug

In der Berliner Traditionsgärtnerei von Hans-Jürgen Guyot blüht der Frühling auf: Die Gärtnerei bietet nicht nur Grünzeug, sondern auch Musik und gute Unterhaltung. Die „1. Treibhausparty 2024“ steht am Sonnabend, 17. Februar, ab 19 Uhr, auf dem Programm („Après-Ski Schlagernacht“).

Am 4. und 5. März lädt Michael Genähr wieder zur beliebten Reihe „Comedytreibhaus“. Der Moderator, bekannt aus dem „Quatsch Comedy Club“, lädt zweimal im Monat Komiker nach Kladow, die das Publikum dann im Treibhaus überraschen: hier mein Interview im Tagesspiegel.

Michael Genähr, unterhaltsamer Chef von „Treibhaus Comedy“. © Michael Genähr / Michael Genähr

Interessant ist auch die Geschichte der Gärtnerei: Gegründet worden ist sie durch Hans-Georg Guyot, der in den 50ern aus der DDR floh und alles neu aufbaute. Die Bauernsiedlung in Kladow wurde 1961 übrigens von Willy Brandt eröffnet. Ihren Namen trägt die Straße „Am Ritterholz“ allerdings erst seit 1973.

So hat der Tagesspiegel 1961 vom fernen Stadtrand berichtet: „Wo die Finnenhaus-Siedlung in Kladow aufhört, führt ein unwegsamer, holpriger Feldweg in die Eiswüste. Die Bauern nennen ihn Mittelweg, sonst hat er keinen Namen. Er liegt südlich des Flugplatzes Gatow und östlich vom Ritterfelddamm. Die Felder hatten sich in eine einzige spiegelnde Fläche verwandelt, vor der wir normalerweise achselzuckend kapituliert hätten.

Aber der Schalterbeamte auf der Post, den wir nach längerer Irrfahrt um Rat baten, versicherte mit aller Bestimmtheit, dass jenseits der Einöde das Ziel unserer Reise liege: das Baugelände der Deutschen Bauernsiedlung, die dort in Anwesenheit des „Regierenden“ (Willy Brandt) ein Richtfest feiern will. Und wenn man genau hinsah, war auch wirklich ganz am Rande des Feldes etwas zu erkennen, was eine Baustelle sein könnte.

Ob denn bei dieser Temperatur überhaupt eine Menschenseele hier draußen zu entdecken sein würde? Wir zweifelten sehr daran: Aber als wir wie die Nordpolforscher weit genug über das Eis vorgedrungen waren, entdeckten wir tatsächlich vermummte Gestalten, die Ähnlichkeit mit Eskimos aufwiesen. Die in dicke Lederkombinationen verpackten Arbeiter waren damit beschäftigt, das „Gerippe“ eines Gewächshauses aneinander zu fügen.“ Hier der ganze Text.

Die Gärtnerei liegt selbst im abgeschiedenen Kladow ziemlich abgeschieden. © André Görke

