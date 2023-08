Pilotprojekt in der Dorf-Bücherei Berlin-Kladow? „Vielleicht testen wir eine Bücherei ohne Personal“

Sie ist die Büchereichefin am Berliner Stadtrand: Hier spricht Yvonne Wotzka über die schöne Bücherei im Dorfkern von Berlin-Kladow, über Ferientipps, Büchereien ohne (!) Personal wie in Schweden, den ungepflegten Badestrand in Hohengatow – und hat eine interessante Idee: Es fehlt ein BVG-Bus zwischen Kladow und dem Nachbardorf Groß Glienicke. Das Interview erschien wieder zuerst im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel, den es in voller Länge mit allen Bezirksnachrichten unter tagesspiegel.de/bezirke gibt.

Liebe Frau Yvonne Wotzka, wo erreiche ich Sie?

In der Bibliothek in Kladow, direkt im Dorfkern. Früher war das hier eine Grundschule. Seit 22 Jahren sind wir drin, ich leite die Bibliothek seit 18 Jahren.

An der Fassade ist die alte Nutzung noch gut zu erkennen. Ein „Bücherei“-Schild hingegen fehlt. © Yvonne Wotzka

Was haben Sie im Angebot?

Wir haben 17.000 Medien hier, also Bücher, Filme, Hörspiele, Tolinos, Nintendos für Kinder … wir sind eine kleine, feine Familienbibliothek und kooperieren mit Kitas und den Grundschulen.

Was ist eigentlich im Obergeschoss?

Das steht leer. Früher wurde dort mal geturnt vom Sportverein, müsste aber renoviert werden. Ich würde interessiert den Finger heben!

Was fehlt in der Bibliothek?

Draußen ein paar schöne Sitzbänke auf dem alten Schulhof hinterm Haus – und eine gute Espressomaschine.

Und vor der Tür?

Ein Hinweisschild „Bibliothek“ wäre gut – an der Frontseite der Bibliothek, zur Straße hin. Damit man besser erkennt, was sich hinter der alten Fassade versteckt. Der Denkmalschutz muss aber mitspielen.

Sie ist die Leiterin der Bücherei am Berliner Stadtrand: Yvonne Wotzka. © privat

Ihr Lieblingsplatz in der Bibliothek?

Der Kinderbereich! Das ist der hellste Bereich, da ist immer gut was los. Nebenan geht’s zu den Romanen – da sind eher die Erwachsenen.

Wer kommt zu Ihnen?

Kitas, Kinder und ältere Frauen, viel Bildungsbürgertum. Wir sind nach der Altstadtbücherei der stärkste Ausleihstandort, weil in Kladow und Gatow ganz offensichtlich viele noch gerne zu Büchern greifen.

Kladows Dorfkern im Sommer 2020. Links die alte Post - und gleich dahinter die alte Schule, in der sich die Bücherei befindet. © André Görke

Wer kommt nicht?

Die Berufstätigen zwischen 40 und 55 erreichen wir nicht so wie gewünscht. Da wollen wir attraktiver werden. Es gibt zum Beispiel die Idee, in Kladow mal eine open library zu testen. Das Konzept stammt aus Skandinavien. Die Bibliothek würde dann am Wochenende offen stehen, ohne Personal, mit elektronischer Ausleihe und Kameraüberwachung.

Service Sakrower Landstraße 2, Montag und Donnerstag 13-19 Uhr, Dienstag und Mittwoch 13-17 Uhr, Freitag 9-15 Uhr. Die Bücherei mit Kontakt im Netz: www.berlin.de/stadtbibliothek-spandau/bibliotheken/kladow/stadtteilbibliothek-kladow-182136.php

Was lesen die Kladowerinnen?

Krimis rauf und runter, aber nicht so blutrünstig, lieber mit Lokalkolorit – Krimis von Sylt, Krimis aus dem Allgäu, Krimis aus Frankreich.

Drei schnelle Ferientipps?

‘Das Cafe ohne Namen‘ von Robert Seethaler, ‚Melody‘ von Martin Suter und ‚Der Gelbe Elefant‘ von Heinz Strunk. In den Sommerferien wollen die Leute lieber leichtere Lektüre, seit Corona und dem Krieg in der Ukraine sogar noch viel lieber. Im Herbst wird es dann wieder etwas schwerere Lektürekost.

Eine Ferienveranstaltung für Kinder und Familien?

Am 15. August kommt zum Beispiel der Zauberkünstler Felix Wohlfahrt zu uns. Um 17.15 Uhr geht’s los, der Eintritt ist frei. Schön wäre eine Anmeldung vorher. Und im Herbst liest Tim Pieper aus seinem neuesten Krimi für Erwachsene in der Bibliothek.

Das ist die alte Dorfschule am Dorfplatz in Kladow, aufgenommen im Herbst 2019 vor dem Beschnitt des Grünzeugs an der Fassade. © Christian Steinbrucker/Leserfoto für den Spandau-Newsletter

Ein Wunsch für die Zukunft?

Ein Bus von Groß-Glienicke nach Kladow! Damit auch die Kita- und Grundschulkinder vom anderen Ufer der Glienicker Sees zu uns kommen. Die kleinen Füße kommen noch nicht so weit.

Was haben Sie mit Spandau am Hut?

Ich lebe seit 40 Jahren in Hohengatow. Schöner Fleck, die Havel vor der Nase, nicht so überlaufen, kann gerne alles so bleiben wie es ist – bis auf die kaputten Straßen. Wobei ich noch einen Wunsch für die Sommerferien habe: Das Rathaus soll doch bitte mal unsere schöne Badestelle vom Schilf freischneiden. Die wächst immer mehr zu.

