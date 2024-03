Platznot in Berliner Bezirksamt Ateliers in Wilmersdorf müssen Verwaltungsbüros weichen

Aus heutiger Sicht war es wohl keine so gute Idee des Bezirksamts, das Rathaus Wilmersdorf im Jahr 2014 zu räumen, um Geld zu sparen. Denn mittlerweile herrscht in Teilen der Behörde ein großer Platzmangel, neue Büroräume werden fast verzweifelt gesucht. Eine Folge davon: Das bezirkseigene Atelierhaus an der Sigmaringer Straße / Ecke Brandenburgische Straße in Wilmersdorf schließt Ende 2025 und wird zum Verwaltungsgebäude.