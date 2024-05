Plötzlich Einbahnstraße Neue Verkehrsregelung in Berlin überrascht Autofahrer

Von einem „Schildbürgerstreich im Helmholtzkiez“ berichtet Ernst Daus. Dort wurde quasi über Nacht und offenbar ohne Vorankündigung die Verkehrsregelung geändert.

Seit ein paar Wochen „steht am Anfang der Senefelderstraße Ecke Danziger Straße in Prenzlauer Berg das Einfahrtsverbotsschild einer Einbahnstraße“, berichtet Daus. „Aber kein Autofahrer scheint sich daran zu halten.“

Das sei wenig verwunderlich. „Die Senefelderstraße ist weder am oberen Ende noch an den zuführenden anderen Straßen durch ein entsprechendes Zufahrtszeichen für Einbahnstraßen gekennzeichnet.“ Auch in den Routenplanern gebe es „keinerlei Hinweise darauf, dass die Senefelderstraße jetzt eine Einbahnstraße ist“.

Dennoch würden neuerdings sogar Polizeistreifen eingesetzt, Falschfahrer anzuhalten und zur Umkehr zu veranlassen. Das teilte Daus dem Bezirksamt mit und bat darum, „diese paradoxe Situation“ aufzuklären.

Das Bezirksamt brachte daraufhin Licht ins Dunkel. „Momentan ist die Senefelderstraße eine Einbahnstraße, dieses ist aber nur temporär“, teilte es als Antwort mit. Wegen einer Baustelle der Berliner Wasserbetriebe sei die benachbarte Schliemannstraße aktuell komplett gesperrt. „Durch diese Vollsperrung wurden die anderen Straßen im Wohngebiet als Umfahrung genutzt.“ Die zeitweise Anordnung von Einbahnstraßen sei „zum Schutz der Anwohner und vor allem den Schulkindern“ gewählt worden.

Nach Aussage des Bezirksamts sollen Sperrung und Einbahnstraßenregelung „voraussichtlich am 17. Mai“ wieder aufgehoben werden.

