Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Abgesägt bei Nacht und Nebel: Weißensee sucht den Baum-Mörder. Der treibt sich offenbar an der Berliner Allee herum - am Montagmorgen attackierte er dort vier unschuldige Bäume. Laut Polizei hat "ein derzeit unbekannter Mann gegen 4.45 Uhr zwei sechs bis acht Meter hohe Bäume in Weißensee ab- und zwei weitere so tief angesägt", dass sie gefällt werden mussten. Ein Zeuge hatte die fiese Nummer beobachtet. Ein Baum fiel auf die Berliner Allee, ein anderer stürzte auf einen Transporter. Der Täter soll in die Streustraße geflüchtet sein. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Tinnitus und verstörte Kinder: Gewobag-Baustelle in Prenzlauer Berg bringt Mieter an den Rand des Wahnsinns

So viele Parkläufer gibt’s im Bezirk – und in diesen Anlagen werden sie eingesetzt

CDU als Zweiradfans: Pankower Fraktion fordert sicherere Radwege

Krach um Lärm im Mauerpark: Musiker streiten erbittert mit „ahnungslosem“ Ordnungsamt

Prater-Umbau: So viele Bäume sollen in Berlins ältestem Biergarten gefällt werden

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Neuer Flachbau zwischen „alten“ Hochhäusern: Kirchengemeinde Petrus-Giesensdorf plant einen ökologischen und barrierefreien Begegnungsort in Lichterfelde-Süd für Alle – egal woher man kommt und woran man glaubt

„Cerstin, die Züge werden dort halten“: Die S-Bahnhöfe Rathaus Steglitz und Zehlendorf sollen Regionalbahnhalte werden

Langjährige Debatte: Bürger fordern Entscheidung bei der Stammbahn

Jelbi jetzt auch im Südwesten: Mobilitätshub der BVG für Mieträder, Carsharing und E-Roller am Breitenbachplatz eingeweiht

Fußgänger im Südwesten: Wie und warum eine Leserin weiter auf dem Gehweg Rad fährt

Die goldenen Zwanziger: Einladung in den Dahlemer Kultursalon

Verbindung zur Schöpfung: Ökumenische Klimagebete in Lichterfelde

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Friedrichshain-Kreuzberg berlinweit Spitzenreiter bei Corona-Neuinfektionen – was unternimmt das Bezirksamt?

Was das Verschieben der BVV mit einem kaputten Server zu tun hat

Selbstgebautes Schulhäuschen vor der Kurt-Schumacher-Grundschule zerstört

Berliner Register meldet Zuwachs von diskriminierenden Vorfällen im Bezirk

3. Protestpicknick und Einwohnerantrag für eine verkehrsberuhigte Katzbachstraße

Kreuzberger Grundschule und Reisproduzent im Videocall #fairmachtschule

Kreuzberger Zahnarztpraxis deutschlandweit als erstes Unternehmen nach Kriterien der Gemeinwohl-Ökonomie zertifiziert

Fotoausstellung Wunschkind mit Downsyndrom im Kunstquartier Bethanien

Poetische Führung über Adelbert von Chamisso

Protest gegen schwedischen Investor in der Lausitzer/ Ecke Reichenberger Straße

Die Checkpoint-Laufgruppe joggt um den Volkspark Friedrichshain – machen Sie mit

