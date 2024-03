Projekt gegen Jugendgewalt in Berlin-Neukölln Liegewiese des Freibads wird zur Sportfläche für alle

Die Liegewiese des Kombibads Gropiusstadt im gleichnamigen Ortsteil des Berliner Bezirks Neukölln wird bislang nur für wenige Monate im Jahr genutzt. Außerhalb der Sommermonate und Öffnungszeiten des Freibades bleibt die Grünfläche, wie auch bei den anderen Berliner Freibädern, geschlossen. Das soll sich schon bald ändern: In den kommenden Wochen soll hier ein ganzjährliches kostenfreies Sportangebot für die Nachbarschaft entstehen.

Der Landessportbund und die Berliner Bäderbetriebe kooperieren für ein neues Pilotprojekt, das vor allem mehr Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche bieten soll. Konkret soll ein Teil der bisherigen Liegefläche des Sommerbades ganzjährig für verschiedene Sportangebote genutzt werden.

Die Initiative „Sport 365“ verbindet Sport mit Jugend- und Sozialarbeit. Sie richtet sich vor allem an Menschen, die in ihrem Alltag bislang keinen Sport betreiben. Vor allem Jugendliche sollen dazu animiert werden, sich mehr zu bewegen und dabei vielleicht auch Aggressionen abzubauen. Dafür soll es an verschiedenen Orten Berlins kostenlose, ganzjährige betreute Sportangebote geben. Das Projekt ist eine Kooperation von Senat, Landessportbund und Bäderbetrieben. Geleitet wird es von der gemeinnützigen Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit (GSJ), einer Initiative der Sportjugend.