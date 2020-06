Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 215.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Ruf nicht die Polizei, ruf direkt am Platz an - das ist eine der Ideen hinter der "Böhmi_Box", die das Stadtplanungsbüro "AG.Urban" vergangene Woche am Böhmischen Platz aufgestellt hat. Um speziell dem Lärmthema etwas entgegen zu setzen, beinhaltet die Böhmi_Box ein Telefon. Alle direkt angrenzenden Nachbar*innen sollen diese Woche eine Telefonnummer erhalten, unter der sie die Box am Platz direkt anrufen können. Das Telefon klingelt dann - und im Idealfall nehmen die Menschen, die um 23 Uhr ihr Spätibier am Platz trinken, den Hörer ab. So könnten sie direkt angesprochen werden, ohne dass die Anwohner*innen den Weg über Polizei oder Ordnungsamt gehen müssten. Falls niemand abnimmt, soll eine LED--Leuchtschrift mit dem Aufruf "Pssst…! Denkt an die Nachbar*innen! Danke!" für mehr Ruhe im Kiez sorgen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen unter anderem:

Nachbarschaft: Claudia von Gélieu ist Betroffene der rechtsextremen Anschlagserie und engagiert sich unter anderem bei "Rudow gegen Rechts"

Galeria Kaufhof in den Gropius-Passagen schließt

Ausblick auf die BVV

Aus MITTE schreibt Corinna Cerruti:

Coronafälle an Schulen in Mitte

Bezirk will Vorkaufsrecht an Koloniestraße/Osloer Straße ausüben

Mieten in Wedding am stärksten gesunken

Offener Kanal Europa

Kann das Monbijoutheater noch gerettet werden?

Die Wiesenburg wieder erneuern

Neue Serie von "4 Blocks"-Machern

Schwules Museum sucht neues Zuhause

Aus REINICKENDORF schreibt Gerd Appenzeller:

Karstadt kommt nicht – Wie geht es weiter im Tegel-Center?

Buddhistisches Zentrum positioniert sich gegen die AfD und wird Opfer von rechten Schmierereien

Ein neuer Wochenmarkt in der Ziekowstraße

Betriebshöfe endlich wieder mit normalen Öffnungszeiten

Jim Avignon gestaltet in Tegel ein 688 Quadratmeter großes Wandgemälde

