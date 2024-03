„Projekt Seerose“ in Berlin gestartet Die Frauen aus dem Desert Flower Center lernen schwimmen

Jasmin Abdul Kadir ist extra aus Pankow nach Zehlendorf gekommen. Jetzt hält sie sich am Beckenrand des Primavita-Bades am Teltower Damm fest und lacht über das ganze Gesicht. „Erst hatte ich Angst, ich hatte bisher immer Angst im Wasser“, sagt die 34-Jährige. Sie ist an diesem Tag zum ersten Mal beim Schwimmkurs, den das Desert Flower Center aus dem Krankenhaus Waldfriede für Frauen und Kinder anbietet. Und sie ist heute zum ersten Mal geschwommen – und glücklich.