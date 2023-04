Rappen und feiern für die Vielfalt „Von einer inklusiven Gesellschaft sind wir in Berlin weit entfernt“

Am Freitag, 5. Mai, wird vor dem Rathaus Zehlendorf Flagge gezeigt: Anlässlich des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen laden Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg (Grüne) und Eileen Moritz, die Beauftragte für Menschen mit Behinderungen, zum Aktionstag „Bunt verbindet“ ein. „Wir sind trotz vieler Verbesserungen noch immer weit von einer inklusiven Gesellschaft entfernt“, sagt Eileen Moritz. Nach wie vor seien Menschen mit Behinderungen von weiten Teilen des gesellschaftlichen Lebens ausgeschlossen.

Doch es soll nicht gejammert, sondern gefeiert werden – mit einem Straßenfest wird das Bunte in der Gesellschaft, die Vielfalt und die Inklusion zelebriert. Von der Bühne aus wird unter anderem der Berliner Rapper Graf Fidi den Teltower Damm mit seinen Songs beschallen. Nicht kleinlaut, sondern selbstbewusst: „Ich bin kein verbitterter Behinderter / eher so der Lebemann von nebenan, mit dem man was erleben kann.“

Mein Rollstuhl bedeutet für mich, ich bin dabei / und nicht, dass ich gefesselt bin und Teil von einer Minderheit. Song-Text von Graf Fidi

In seinem Song „Nicht dazu da“ nimmt er die Vorurteile seiner Umwelt aufs Korn. „Wie du das alles machst, das ist voll cool / ich könnt das ja nicht so mit dem Rollstuhl“, kriegt er zu hören. Und rappt zurück: „Mein Rollstuhl bedeutet für mich, ich bin dabei / und nicht, dass ich gefesselt bin und Teil von einer Minderheit.“

Politiker:innen stehen Rede und Antwort

Neben frischen Raps sind an den Marktständen die ebenso schmackhaften wie „legendären Inklusionsstullen“ zu haben. Über betreutes und barrierefreies Wohnen wird dort ebenso informiert wie über Ausbildung, Mobilität und Freizeit. Auch politisch wird das Straßenfest werden: „Die Bürgermeisterin und die Bezirksstadträt:innen haben zugesagt, zur Umsetzung der Inklusion in Steglitz-Zehlendorf Rede und Antwort zu stehen und sich dem ‚Inklusion-Barriere-Check am Teltower Damm‘ zu stellen“, so Eileen Moritz.

Der Aktionstag bietet zudem Gelegenheit, ins Kino zu gehen. Das Bali-Kino am Bahnhof Zehlendorf hat zwei zusätzliche Streifen ins Programm genommen – um 11 Uhr wird „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ und um 16 Uhr „Wunder“ gezeigt.

Das Fest auf dem Teltower Damm vor dem Rathaus Zehlendorf beginnt am 5. Mai um 12 und endet gegen 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

