Rätsel um „massenhaft tote Fische“ Berliner Anglerverband droht Ärger wegen Teich-Trockenlegung

In Berlin-Pankow sind massenhaft Fische verschwunden – nun beschäftigt der Fall die Behörden. Tatort sind die Heinersdorfer Fischteiche zwischen der Pasewalker Straße und der A114. Anwohner und Passanten meldeten, dass dort vor kurzem das Wasser abgelassen wurde. Stephan Fritz berichtete von einem „schrecklichen Anblick“ und „elendig zugrunde gegangenen“ Tieren. „Massen an erstickten Fischen“ seien in Mülltonnen abtransportiert worden.