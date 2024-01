Raum für Schwäche Wo es im Berliner Osten Hilfe für Angehörige von psychisch Erkrankten gibt

„Ein Raum, in dem man Schwäche zeigen kann“, so bezeichnet Vanessa L. jenen Kreis an Menschen, mit dem sie über Probleme spricht, die sie sonst mit kaum jemandem teilen kann. Die 37-Jährige aus Marzahn-Hellersdorf, die in Wirklichkeit anders heißt, hat im August 2022 eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von psychisch Erkrankten gegründet. Alle zwei Wochen trifft sich die Gruppe in den Räumen der Selbsthilfekontaktstelle in Marzahn (Alt-Marzahn 59a).