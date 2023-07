Sana Klinikum in Berlin-Lichtenberg Kinderchirurgie mit Gütesiegel

Die Klinik für Kinderchirurgie am Sana Klinikum Lichtenberg hat das Gütesiegel „Sicherheit und Qualität für brandverletzte Kinder“ erhalten. In Kooperation mit dem Zentrum für Schwerbrandverletzte am Unfallkrankenhaus Berlin ist das interdisziplinäre Team um Chefarzt Marcel Noatnick erster Ansprechpartner für die Optimierung der Genesung und Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen mit einer thermischen Verletzung. „Um dauerhaft eine so gute Qualität der Behandlung halten zu können, müssen alle im Team perfekt zusammenarbeiten“, sagt Noatnick.

Das Ziel ist die optimale, altersentsprechende Betreuung der kleinen Patient:innen und deren Angehörigen. Für die Kinder wird ein professionelles Setting aus kindgerecht spezialisierter Behandlung und Pflege, multiplen Therapien wie Ergo-, Musik- und Physiotherapie und eine kindgerechte psychologische Betreuung geschaffen. Vorausgesetzt werden sollte unter anderem die Möglichkeit der Mitaufnahme eines ebenfalls traumatisierten Elternteils und dessen Miteinbeziehung, Schulung und fachgerechte Anleitung.

Thermische Verletzungen stellen im Kindesalter eine häufige Verletzung dar. In Deutschland werden jährlich 6000 Kinder mit thermischen Verletzungen stationär betreut. Im Sana Klinikum Lichtenberg waren es 2022 mehr als 180 Kinder und Jugendliche.

Auch flächenmäßig kleine Verletzungen können zu lebenslanger Stigmatisierung mit funktionellem und/ oder ästhetischem Defizit und nachfolgenden Korrektur-Operationen führen. Aufgrund dessen sollte bereits zu Beginn der Therapie ein professionelles Team die Versorgung der Kinder sichern.

