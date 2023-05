Sandwüste statt Paradies Rüdi Neubepflanzung irritiert Nachbarschaft am Rüdesheimer Platz in Berlin

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 275.000 Mal abonniert. Mit rund 38.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Über die Neubepflanzung des Rüdesheimer Platzes in Wilmersdorf zeigen sich einige unserer Leserinnen und Leser entsetzt. Das große Beet wirke „trist“ und „verschandelt“, steht in Schreiben an den Tagesspiegel. Eine Anwohnerin wandte sich zusätzlich an das Landesdenkmalamt und beklagt die „Sandwüste“. Doch das Ganze hat durchaus Methode. Was dahintersteckt, erklärt der zuständige Stadtrat auf Nachfrage unseres Autors im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Von der Kaiserdamm-Sperrung bis zur Zukunft des Thai-Markts: Unsere Vorschau auf Themen der BVV

Warum ein 87-Jähriger noch immer als Zeitungszusteller unterwegs ist

Neubauprojekt für Geschäfts- und Wohnhäuser am Adenauerplatz kommt voran

Eröffnung von Lebensmittelmärkten verzögert sich

Weinfest in Westend

An fast allen Badestellen im Bezirk ist das Wasser gut

Übrigens können Sie in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen und gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.