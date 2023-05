Sanierung mit Verzögerung Tempelhofer Gymnasium soll 2024 wieder an den Start gehen

Der erste Jahrgang des Luise-Henriette-Gymnasiums macht in diesem Jahr Abitur, ohne dass die Schüler jemals Unterricht am eigentlichen Standort der Tempelhofer Traditionsschule in der Germaniastraße gehabt hatten. Zum Schuljahr 2017/18 wurde die Schule nach Mariendorf in die ehemalige Hermann-Köhl-Schule in der Eisenacher Straße ausgelagert.